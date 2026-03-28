Policía de Bolívar intensifica jornadas de prevención en hoteles y sectores turísticos de Mompox

En las calles empedradas de Mompox, donde la fe y la tradición convierten cada rincón en escenario de recogimiento durante la Semana Santa, también se fortalecen las acciones silenciosas pero decisivas para proteger a los más vulnerables.

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Mientras cientos de visitantes llegan atraídos por las procesiones, los monumentos y la riqueza patrimonial del distrito, la Policía Nacional en Bolívar ha desplegado una estrategia preventiva enfocada en blindar a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier riesgo de explotación sexual comercial.

Con presencia en hoteles, hostales, alojamientos turísticos y puntos de mayor afluencia de visitantes, uniformados del Departamento de Policía Bolívar lideran jornadas de sensibilización dirigidas a administradores, trabajadores del sector turismo y comunidad en general. El propósito es claro: reforzar la corresponsabilidad ciudadana y promover la denuncia oportuna ante cualquier hecho que vulnere los derechos de los menores de edad durante la Semana Mayor.

Estas actividades incluyen charlas pedagógicas, entrega de material informativo y recomendaciones orientadas a identificar señales de alerta frente a posibles casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, delito que suele incrementarse en temporadas de alta movilidad turística.

Las autoridades insistieron en la importancia de verificar la identidad de los huéspedes, reportar comportamientos sospechosos y activar de inmediato las rutas institucionales de protección.

“El compromiso de nuestra institución durante esta Semana Santa no solo está enfocado en garantizar la seguridad de propios y visitantes, sino en proteger de manera integral a nuestra niñez y adolescencia. Estamos llegando a hoteles y establecimientos turísticos para crear conciencia, prevenir delitos y cerrar cualquier espacio a quienes pretendan vulnerar la dignidad de nuestros menores”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La estrategia preventiva también contempla controles en zonas turísticas, acompañamiento en eventos religiosos y articulación con autoridades locales, ICBF, sector hotelero y líderes comunitarios, con el fin de mantener vigilancia permanente sobre cualquier situación que represente riesgo para la infancia. En Mompox, uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano durante esta época, la prevención se ha convertido en una prioridad institucional.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía y a los turistas para denunciar de inmediato cualquier hecho relacionado con explotación sexual de menores a través de la línea 123 o informando al cuadrante más cercano. La protección de la niñez, insistieron las autoridades, es una responsabilidad compartida que no admite indiferencia.

Con estas acciones, Mompox reafirma que la solemnidad de su Semana Santa también debe estar acompañada de entornos seguros, donde la tradición, la cultura y la fe convivan con la defensa irrestricta de los derechos de niños, niñas y adolescentes.