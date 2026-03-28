“Nos queda respaldar plenamente a la Fiscalía”: alcalde Galán sobre secuestradores de Diana Ospina
El mandatario capitalino pide a las autoridades competentes que los capturados sean privados de la libertad en centro carcelario.
Bogotá D.C
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la captura de dos hombres implicados en el secuestro de Diana Ospina, la mujer que desapareció en la madrugada del 22 de febrero tras salir de una discoteca en Chapinero.
“Después de 30 días de investigación liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá y apoyada por la Secretaría de Seguridad se logró la identificación y la captura de quienes serían directos responsables de este acto criminal”, aseguró el mandatario.
Las investigación también contó con el apoyo en recursos del GAULA, SIPOL y SIJIN.
En la madrugada de este sábado 28 de marzo fueron capturados los dos hombres a quienes un juez les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado.
Esta semana en Bogotá también se capturaron a los cuatro responsables del secuestro y asesinato del profesor de la Universidad Externado, Neil Cubides.
“Nos queda respaldar plenamente a la Fiscalía en esta etapa para garantizar que los jueces de la República le dicten medida de aseguramiento con privación de la libertad a estas personas que son evidentemente un peligro para la sociedad”, señaló Galán sobre estos dos casos.
La investigación en el caso de Diana Ospina continuará para identificar y capturar a todos los implicados.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....