Maria José Pizarro se reunió con el presidente de Uruguay: ¿cuál fue la razón del encuentro?

Este sábado se lleva a cabo el segundo día del IV Encuentro de la Red Futuro, un foro en el que participan varias figuras progresistas y emergentes en América Latina. A este foro, han participado varias figuras políticas reconocidas como Yamandú Orsi, presidente de Urugay; Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y Alejandro Sánchez, secretario de presidencia de Uruguay, entre otros liderazgos regionales.

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Otra de las figuras políticas invitadas fue la senadora y jefe de debate del candidato Iván Cepeda, María José Pizarro, quien aprovechó el foro para reunirse con políticos y mandatarios. Uno de estos encuentros, fue con el presidente de Uruguay con quien estuvo hablando de varios temas.

¿De qué habló el presidente Orsi con María José Pizarro?

Sobre la conversación que habría tenido la senadora con el mandatario uruguayo, se conoció que el encuentro tuvo como fin fortalecer las alianzas para la campaña de Iván Cepeda en América Latina; además, se tocaron temas como la integración regional y la defensa de la democracia.

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En un trino, la senadora agradeció la conversación que tuvo con el presidente Orsi y añadió: “Fortalecemos las alianzas internacionales para el futuro de nuestra Colombia y una agenda común de integración y democracia en la región. El legado de José Mujica sigue vivo en una América Latina que avanza con dignidad con Iván Cepeda y Aida Quilcué“.

Ahora bien, este no es el único encuentro que tendrá la jefe de debate del candidato de izquierda. Se espera que mañana, Pizarro tenga un encuentro con Lucía Topolansky, ex vicepresidenta de Uruguay, con algunos dirigentes del Frente Amplio.