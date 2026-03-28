José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, eligió su jefe de debate

Se siguen conformando los equipos de los candidatos a la presidencia. Tras confirmarse los candidatos presidenciales con sus fórmulas, los equipos de cada candidato siguen en la búsqueda de conformar su equipo político con el que se preparan para las elecciones del próximo 31 de mayo.

En la noche del viernes, 27 de marzo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, anunció su jefe de debates a través de un video compartido en sus redes sociales. Se trata de Carolina Restrepo Cañavera, quién estuvo como candidata para el senado por el Centro Democrático.

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¿Quién es Carolina Restrepo? Perfil

Carolina es una abogada especialista en derecho tributario, en finanzas corporativas, negociación y fiscalidad internacional. Ha estudiado en universidades reconocidas como la Universidad del Rosario, el CESA y estudió una especialización en Derecho Tributario en Harvard. También ha pasado por la política, estuvo como cabeza de lista para la Cámara por Bogotá desde el Movimiento Salvación Nacional. Su última participación en política fue en las recientes elecciones a Congreso, en las que se lanzó para senado con el Centro Democrático.

En el anunció por redes sociales, José Manuel Restrepo destacó que “uno de los compromisos de este proyecto es rodearse de los mejores talentos posibles”, señalando que Carolina será una pieza clave en la construcción de iniciativas y propuestas dentro de la dupla presidencial. Por su parte, la nueva jefa de debate afirmó: “no vine a ocupar un espacio, vine a cumplir una tarea: servirle al país en un momento en el que las instituciones enfrentan grandes desafíos”.