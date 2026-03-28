IPCC democratiza el acceso a la cultura con la selección de nuevos ganadores para la agenda distrita

La transparencia y la democratización de los recursos públicos son los pilares de la nueva entrega de estímulos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Tras un juicioso proceso de evaluación, se dieron a conocer los nombres de las agrupaciones y solistas que nutrirán la vida cultural de la ciudad durante los próximos meses, con un enfoque especial en la equidad y el respeto por las normas de participación.

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En esta fase, las agrupaciones corales seleccionadas tendrán la responsabilidad de protagonizar el XVI Festival de Coros, Orquestas y Música Sacra, evento que se tomará las plazas durante la Semana Santa. Por otro lado, los ganadores en las modalidades de tríos, solistas, orquestas, danzas urbanas, folclóricas, contemporáneas y teatro infantil o familiar, serán los encargados de llevar el arte a espacios no convencionales, acercando la cultura a la gente en espacios no convencionales y de infraestructura cultural.

Un punto fundamental en esta convocatoria ha sido el cumplimiento estricto de las reglas que buscan la democratización de los estímulos. Las bases son claras al señalar que: “Las personas que pertenecen a una agrupación artística representada por una persona natural o jurídica, no pueden hacer parte de otra agrupación artística dentro de esta misma convocatoria, en ninguna de sus líneas, modalidades o categorías. En caso de evidenciarse múltiple participación de integrantes, las propuestas donde aparezcan serán rechazadas.”

La violación a esta condición de la convocatoria constituyó causal de rechazo para 7 de las propuestas participantes, 5 de las cuales habían obtenido puntaje satisfactorio del jurado.

El instituto enfatiza que los valores de los participantes y el respeto por estas normas son tan importantes como su calidad técnica, pues el objetivo es que el beneficio llegue a la mayor cantidad de familias vinculadas al sector cultural.

Para el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, este proceso es una muestra de que las cosas se están haciendo con justicia social. “Estos espacios son fundamentales para que el talento local encuentre plataformas dignas donde mostrar su trabajo. El fortalecimiento de nuestra agenda es una prioridad para que la oferta de la ciudad sea variada, de gran calidad artística y, sobre todo, llegue a quienes nunca han tenido una oportunidad”, afirmó el mandatario.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, resaltó que la transparencia es la mejor respuesta a cualquier inquietud ciudadana. “Resaltamos la integridad del proceso y la calidad técnica de los participantes de este año. Cada agrupación seleccionada representa un esfuerzo de formación que enriquece nuestra identidad. Al aplicar las reglas que impiden la duplicidad de participación, estamos abriendo puertas y asegurando que los estímulos sean realmente para todos”, señaló la funcionaria.

Ganadores seleccionados

Agrupaciones Corales (Encuentro de Coros - Semana Santa)

• Universidad Tecnológica de Bolívar: Voces de fe y esperanza.

• Rafael Gómez Osorio: “Así en la tierra como en el cielo” conciertos didácticos de música sacra cora.

• Estefany Torreglosa Solís: Ensamble femenino Las Voces del Mar.

• Duvan José Blanquicett Jaraba: Circulación local - Ensamble de voces iguales masculinas.

• Álvaro Martínez Flórez: Ensamble vocal – Ars Vocalis.

Música - Solistas (Agenda Cultural Distrital)

• Carlos Arturo Fontalvo Peña: Kokopelli y el Caribe andundero.

Música - Tríos (Agenda Cultural Distrital)

• Brandon Ortega García: Trío de salsa La Secta.

• Corporación Galaxia Delta 9: Delta 9 unplugged: Sesión de reggae y rap desconectado.

Danza Contemporánea (Agenda Cultural Distrital)

• José Gregorio García Silgado: El viaje del loco.

• Alexander Álvarez May: Raicez sonoras.

• John Jairo Delgado Banquez: Ofrendas a María.

Danza Folclórica o Tradicional (Agenda Cultural Distrital)

• Jaime Enrique Bustamante de la Hoz: Bolívar: Ritmo, memoria y resistencia.

• Candile Asociación para el Desarrollo Sociocultural: Rituales: raíces en movimiento y resistencia.

• Katherine Restrepo Rhenals: Senderos por Bolívar “un canto a la naturaleza”.

• Glenis Pérez Orozco: La Bulla de Cartagena: resistencia cultural.

• Fundación Amigos de la Convivencia Deportiva y Cultural: Raíces que florecen: cumbia cartagenera y gaita, memoria viva del Caribe.

• Corporación Cultural Afrobatata Danzas y Tambores: Herencia sacra y tambores de plata.

• Madeleyn Liceth Cuadro Mendoza: Pregoneros de paz.

Danzas Urbanas (Agenda Cultural Distrital)

• Inirida Escorcia Melendez: Cuerpo negro en movimiento.

• Kalov Dance Studio: Bravura.

• Jasbeidys del Carmen Cañas Martínez: Afrourbanízate.

• Yorinde María Bolaño Jiménez: Caso cerrado.

• Esther María Pallares Medrano: Raíces y movimientos urbanas.

Artes dramáticas y circo (Agenda Cultural Distrital)

• Yasser Antonio Ballestas Villafora: Caminantes.

• Ruleli Corporación Social y Cultural: Ritmos de libertad.

• Carlos Ramírez: Oh, Joseph, o lo que puede el amor.

• Carlos Alfredo Gaspar Marval: El secreto de doña Iguana.

• Ángel Rafael Velásquez Castellón: Los Ecomimos.

• Kizzis Ramírez Delgado: 3, 2, 1 amor.