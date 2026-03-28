Inversión superior a $21 mil millones llevará agua potable a 11 mil personas en Puerto Badel y Rocha

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, continúa cumpliendo su compromiso con el bienestar de las comunidades rurales del departamento al dar inicio a las obras de construcción de los nuevos acueductos para los corregimientos de Rocha y Puerto Badel, en el municipio de Arjona, un proyecto que garantizará el acceso a agua potable para más de 11 mil personas en esta subregión del Canal del Dique.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La iniciativa, liderada por la administración departamental a través de Aguas de Bolívar, contempla una inversión histórica de $21.934 millones, destinada a transformar la calidad de vida de estas poblaciones que por décadas han esperado soluciones definitivas en materia de agua potable.

Durante la socialización inicial con las comunidades, se dieron a conocer los alcances técnicos del proyecto, que incluyen la construcción de nuevas plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, 17.758 kilómetros de redes de distribución y 1.475 acometidas domiciliarias, entre otras obras fundamentales para cerrar brechas sociales y dignificar a estas comunidades originarias del departamento.

Con este paso, el gobernador Yamil Arana Padauí ratifica su palabra y cumple los compromisos adquiridos con estas comunidades en junio de 2024, tras un consejo de gobierno ampliado en el que participaron la Gobernación de Bolívar, las alcaldías de Cartagena y Arjona, Aguas de Cartagena y líderes sociales y comunales de Rocha y Puerto Badel.

La gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente, destacó que en Puerto Badel y Rocha se ponen en marcha los acueductos 22 y 23 del plan de inversiones “Somos Agua – Somos Vida”, una estrategia liderada por el gobernador Yamil Arana para fortalecer el acceso al agua potable y el saneamiento básico en el departamento.

“Esta es una deuda histórica que tenía el departamento con estas comunidades. Gracias a la gestión del gobernador y al trabajo articulado con diferentes entidades, hoy logramos materializar el sueño de acceder con calidad, cobertura y eficiencia al servicio de agua potable”, expresó la gerente.

Romero Valiente también subrayó que esta obra hace parte de la apuesta estratégica del gobernador para disminuir el rezago histórico en los indicadores de agua potable en la ruralidad bolivarense.

Por su parte, el alcalde de Arjona, Gustavo Pérez Giraldo, destacó el impacto social de la obra y agradeció el respaldo del mandatario departamental.

“Resultaba insólito que dos comunidades que abastecen de agua a Cartagena no contaran con este servicio. Hoy solo nos queda agradecer al gobernador Yamil Arana por hacer realidad este proyecto y por su compromiso con la gente de Arjona”, afirmó el alcalde.

Desde las comunidades, los líderes sociales también manifestaron su gratitud por la materialización de este anhelado proyecto.

Yunis Meza Acevedo, líder social de Puerto Badel, aseguró que esta obra representa una transformación para las familias del territorio.

“Este es un sueño que hoy se materializa gracias a la voluntad de Dios y al compromiso del gobernador de Bolívar y del alcalde de Arjona por cumplirle a nuestras comunidades”, manifestó.

De igual forma, Janeth Castro Salas, representante legal del Consejo Afrocolombiano de Rocha, destacó el significado histórico de esta fecha para su comunidad.

“Hoy es un día histórico para nuestro pueblo. El sueño del primer pueblo palenque del Caribe colombiano de acceder al agua potable se cumple gracias al trabajo conjunto y al liderazgo del gobernador Yamil Arana”, enfatizó.