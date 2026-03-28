Instalan puestos de control para evitar la caza de águilas cuaresmeras en Ibagué

Ibagué

Como es costumbre cada año en la época previa a la Semana Santa, las águilas cuaresmeras iniciaron su arribo a Ibagué en su proceso de regreso hacia su hogar en Norteamérica. Sin embargo, son animales que corren riesgos, ya que todavía hay personas que las cazan.

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Harol Wilches, indicó que ya se han registrado los primeros avistamientos de águilas cuaresmeras en la capital tolimense, por lo cual envió un mensaje para incentivar su conservación y evitar a toda costa su caza.

“Nos hemos dado cuenta de que estas aves están en Ibagué, algunas parvadas se han visto en Picaleña, por la Universidad del Tolima, en el Cañón del Combeima y en los alrededores del aeropuerto. Por eso, junto con la Secretaría de Gobierno, realizaremos puntos de control y estaremos vigilantes para que no les hagan daño”, indicó el funcionario.

La caza de esta ave está sancionada por la Ley 2111 de 2021, que habla de delitos contra los recursos naturales y el ambiente. Quienes las cacen podrían acarrear penas de cárcel de 16 a 54 meses y multas económicas de 33 a 937 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aproximadamente $1.600 millones.

“Son más de nueve especies de estas águilas y son rapaces, esto significa que controlan los roedores y los insectos, de quienes se alimentan utilizando su vista aguda, pico y garras fuertes y afiladas”, explicó Wilches.

Por último, el secretario pidió a los ibaguereños admirar o contemplar el paso de estos seres por la Capital Musical, sin perjudicarlas, ya que es un animal que se debe proteger y conservar.