Gobernación de Bolívar presentó principales logros alcanzados durante año 2025

Con una amplia participación ciudadana y un balance positivo de gestión, se llevó a cabo la audiencia pública ‘Habla Bolívar de Norte a Sur - Rendición de Cuentas 2025’, un espacio en el que la Gobernación de Bolívar presentó los principales logros alcanzados durante el último año y proyectó los retos para el 2026.

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El gobernador Yamil Arana Padauí destacó el impacto de las acciones desarrolladas en todo el territorio:

“Hoy podemos decir que en cada territorio estamos mejorando la calidad de vida de la gente. En 2025 trabajamos incansablemente. Hemos recuperado el orgullo bolivarense, demostrando que trabajando unidos ganamos todos. Fue un buen año, pero este 2026 será mucho mejor”.

Una ejecución del 234% en cumplimento del Plan de Desarrollo fue la cifra que entregó la secretaria de Planeación Susana Puerta, quien destacó los avances del departamento en distintas áreas en la vigencia 2025, entre ellos, la entrega y dotación de megacolegios en el departamento. La administración de Yamil Arana alcanzó en 2025 la cifra de 10 megacolegios, fortaleciendo el acceso a la educación y mejorando las condiciones de aprendizaje para miles de estudiantes.

Entre los logros más destacados se encuentra la ejecución de más de 50 obras a través del programa COMPI, en articulación con las Juntas de Acción Comunal, consolidando un modelo de participación ciudadana que impacta directamente en los territorios.

En materia de turismo, la administración departamental impulsó la reactivación del turismo fluvial sobre el río Magdalena, con la llegada de dos rutas de cruceros, dinamizando la economía local y posicionando a los municipios como destinos estratégicos.

El deporte también fue protagonista, con la construcción de cinco estadios para el béisbol menor, promoviendo espacios adecuados para la formación de nuevos talentos. Asimismo, se garantizó el acceso a gas natural para 2.000 hogares en corregimientos de Mompox, mejorando la calidad de vida de las familias y eliminando el uso de leña.

La reactivación económica del departamento se fortaleció mediante la realización de eventos de gran impacto como Panaca, AgroBolívar, FestiJazz, FestiBandas y FestiMaría, los cuales generaron empleo y significativos ingresos para las comunidades residentes y poblaciones vecinas.

En el sector vivienda, el gobierno del Bolívar Mejor entregó un barrio completo en el municipio de San Cristóbal y 30 viviendas en San Pablo, en el sur del departamento, reactivando un proyecto que permaneció paralizado durante 15 años y devolviendo la esperanza a decenas de familias que hoy cuentan con soluciones habitacionales dignas.

De igual forma, se implementó un ambicioso plan de pavimentación en municipios como Mompox, Magangué, San Jacinto, Calamar, María La Baja, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Arjona, Turbaco y Cartagena, mejorando la movilidad y elevando la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Espacio de diálogo y transparencia

La jornada de rendición de cuentas se desarrolló a través de dos paneles temáticos, en los que se abordaron los principales hitos del Plan de Desarrollo “Bolívar Me Enamora”.

El primer panel, enfocado en crecimiento económico, cierre de brechas y calidad de vida, contó con la participación de distintas dependencias del orden departamental, responsables de áreas clave como desarrollo económico, educación, infraestructura, cultura e inclusión social.

El segundo panel se centró en sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional, seguridad y convivencia ciudadana, con intervenciones de entidades encargadas de ambiente, seguridad, tecnología, hacienda y gestión administrativa.

Este ejercicio reafirma el compromiso de la administración departamental con la transparencia, la participación ciudadana y la construcción de un Bolívar más equitativo, competitivo y sostenible.