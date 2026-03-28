En Cartagena pago bimestral de impuesto de industria y comercio se extiende hasta el 31 de marzo

Si es contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios (ICAT) y no alcanzó a presentar y pagar el primer bimestre en el plazo establecido, esta noticia te interesa.

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El secretario de Hacienda Distrital, Haroldo J. Fortich González, expidió la Resolución No 3034 del 27 de marzo de 2026, a través de la cual se habilita el sistema de recaudo tributario hasta el próximo martes 31 de marzo para quienes deban presentar y pagar el bimestre enero-febrero del ICAT, retenciones y aurretenciones de la vigencia 2026.

En la mencionada resolución se informa que el pasado jueves 26 de marzo se presentó una indisponibilidad parcial en los servicios de pago a través del botón PSE, por la cual se adoptó una medida de contingencia para la aplicación efectiva de los plazos y obligaciones tributarias.

“Como alternativa positiva para que los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios (ICAT) puedan cumplir con el pago de este tributo, con posterioridad al vencimiento del plazo fijado, habilitamos estas nuevas fechas. Instamos a los contribuyentes a que eviten dejar sus pagos para última hora y aprovechen esta prórroga para ponerse al día”, expresó el secretario de Hacienda.

La medida aplica para agentes retenedores y autorretenedores del ICAT y para personas naturales que no sean autorretenedoras del ICAT y realicen el pago anticipado bimestral de forma voluntaria.

Hacienda destacó que a los contribuyentes que declaren y paguen el bimestre enero-febrero del anticipo del ICAT, retenciones y autorretenciones de la vigencia 2026, a más tardar el 31 de marzo, no se les cobrará intereses ni sanciones.

La declaración de retención y de pago anticipado se debe realizar en la página web portaltributario.cartagena.gov.co, y los pagos se pueden realizar a través de la pasarela PSE y en las entidades bancarias dispuestas para tal fin: Banco de Bogotá, Davivienda, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, BBVA, Banco Popular y Scotiabank Colpatria.