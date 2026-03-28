En Cartagena ordenan restricciones viales para Semana Santa: ¿Cuáles son?

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía y visitantes que, con ocasión de la temporada de Semana Santa 2026, se implementarán medidas especiales de movilidad en distintos sectores de la ciudad, conforme a lo establecido en los Decretos 0097 y 0098 del 27 de marzo de 2026.

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Estas disposiciones estarán vigentes entre el 27 de marzo y el 7 de abril de 2026, y tienen como propósito mitigar la congestión vehicular, priorizar al peatón y garantizar condiciones seguras en las principales zonas turísticas.

Medidas especiales en el Centro Histórico

Hasta el 5 de abril de 2026, se restringe la circulación de todo tipo de vehículos, incluyendo motocicletas, cuatrimotos y motocarros, en el Centro Histórico, en el horario comprendido entre las 4:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente.

Durante toda la temporada de Semana Santa, no se permitirá la circulación de tricimotos y cuadriciclos en el Centro Histórico.

Los taxis y vehículos de servicio especial solo podrán ingresar al Centro Histórico para recoger o dejar pasajeros.

Se exceptúan de la medida:

* Vehículos de emergencia y organismos de socorro

* Fuerza pública y esquemas de seguridad

* Servicios públicos domiciliarios

* Vehículos para personas con movilidad reducida

* Residentes con parqueadero

* Domiciliarios y mensajería autorizada (sin parrillero en motocicletas)

Todos deberán cumplir requisitos de acreditación ante la autoridad.

Restricciones para buses y transporte especial

Se restringe la circulación de buses de servicio especial, intermunicipal e interdepartamental que lleguen de otras plazas municipales en sectores como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Centro, San Diego, Getsemaní, Marbella, El Cabrero, Crespo y La Boquilla.

Estos vehículos no podrán permanecer ni parquear en estas zonas y solo podrán realizar ascenso y descenso de pasajeros en tiempos controlados. Su estacionamiento deberá realizarse en la Terminal del Norte (Tierra Baja).

Ingreso controlado a Barú

El acceso de buses a la zona insular de Barú estará permitido únicamente hasta las 9:00 a.m. o hasta completar la capacidad de parqueaderos habilitados.

Prohibición de estacionamiento en espacios públicos

Se prohíbe el parqueo de vehículos en playas, zonas de bajamar, zonas verdes y demás espacios públicos destinados al uso peatonal o recreativo.

Controles estratégicos

Se instalarán puestos de control en puntos clave como:

* Ingreso a Barú

* Bocagrande y zonas de playa

* Aeropuerto Rafael Núñez

* Terminal de Transporte

* Centro Histórico

Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.

Circulación de carga y horarios

Se autoriza la circulación de vehículos de carga en las zonas definidas del Centro Histórico.

El cargue y descargue estará permitido entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m. en zonas previamente definidas, como:

* Centro

* San Diego

* Getsemaní

* La Matuna

Sanciones

El incumplimiento de estas medidas acarreará sanciones conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

La Alcaldía de Cartagena invita a residentes, conductores y turistas a acatar estas disposiciones, planificar sus desplazamientos y contribuir al orden, la seguridad y la sana convivencia durante esta importante temporada.