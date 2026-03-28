En Cartagena ordenan restricciones viales para Semana Santa: ¿Cuáles son?
Estas acciones buscan reducir la accidentalidad y fortalecer la protección peatonal
La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía y visitantes que, con ocasión de la temporada de Semana Santa 2026, se implementarán medidas especiales de movilidad en distintos sectores de la ciudad, conforme a lo establecido en los Decretos 0097 y 0098 del 27 de marzo de 2026.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Estas disposiciones estarán vigentes entre el 27 de marzo y el 7 de abril de 2026, y tienen como propósito mitigar la congestión vehicular, priorizar al peatón y garantizar condiciones seguras en las principales zonas turísticas.
Medidas especiales en el Centro Histórico
Hasta el 5 de abril de 2026, se restringe la circulación de todo tipo de vehículos, incluyendo motocicletas, cuatrimotos y motocarros, en el Centro Histórico, en el horario comprendido entre las 4:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente.
Durante toda la temporada de Semana Santa, no se permitirá la circulación de tricimotos y cuadriciclos en el Centro Histórico.
Los taxis y vehículos de servicio especial solo podrán ingresar al Centro Histórico para recoger o dejar pasajeros.
Se exceptúan de la medida:
* Vehículos de emergencia y organismos de socorro
* Fuerza pública y esquemas de seguridad
* Servicios públicos domiciliarios
* Vehículos para personas con movilidad reducida
* Residentes con parqueadero
* Domiciliarios y mensajería autorizada (sin parrillero en motocicletas)
Todos deberán cumplir requisitos de acreditación ante la autoridad.
Restricciones para buses y transporte especial
Se restringe la circulación de buses de servicio especial, intermunicipal e interdepartamental que lleguen de otras plazas municipales en sectores como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Centro, San Diego, Getsemaní, Marbella, El Cabrero, Crespo y La Boquilla.
Estos vehículos no podrán permanecer ni parquear en estas zonas y solo podrán realizar ascenso y descenso de pasajeros en tiempos controlados. Su estacionamiento deberá realizarse en la Terminal del Norte (Tierra Baja).
Ingreso controlado a Barú
El acceso de buses a la zona insular de Barú estará permitido únicamente hasta las 9:00 a.m. o hasta completar la capacidad de parqueaderos habilitados.
Prohibición de estacionamiento en espacios públicos
Se prohíbe el parqueo de vehículos en playas, zonas de bajamar, zonas verdes y demás espacios públicos destinados al uso peatonal o recreativo.
Controles estratégicos
Se instalarán puestos de control en puntos clave como:
* Ingreso a Barú
* Bocagrande y zonas de playa
* Aeropuerto Rafael Núñez
* Terminal de Transporte
* Centro Histórico
Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Circulación de carga y horarios
Se autoriza la circulación de vehículos de carga en las zonas definidas del Centro Histórico.
El cargue y descargue estará permitido entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m. en zonas previamente definidas, como:
* Centro
* San Diego
* Getsemaní
* La Matuna
Sanciones
El incumplimiento de estas medidas acarreará sanciones conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.
La Alcaldía de Cartagena invita a residentes, conductores y turistas a acatar estas disposiciones, planificar sus desplazamientos y contribuir al orden, la seguridad y la sana convivencia durante esta importante temporada.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.