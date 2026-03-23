Soda Stereo revive en un show que mezcla nostalgia y tecnología

El legado de Soda Stereo vuelve a los escenarios con una propuesta que combina música en vivo y tecnología. El espectáculo “Ecos” debutó en Buenos Aires como una experiencia inmersiva que busca replantear la forma en que el público se conecta con la historia del grupo.

En A Vivir Que Son Dos Días, Tato Cepeda, coordinador de las emisoras musicales de Caracol Radio, describió el montaje como una puesta en escena que integra a Charly Alberti y Zeta Bosio en vivo, mientras que Gustavo Cerati aparece en formato virtual. No se trata de un tributo tradicional, sino de una reinterpretación del universo de la banda a través de herramientas digitales.

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El espectáculo ha generado opiniones divididas. Por un lado, el público destaca la calidad del sonido, el diseño de luces y la carga emocional que produce la presencia digital de Cerati. Por otro, algunas críticas señalan que en ciertos momentos la experiencia se acerca más a un formato audiovisual, especialmente cuando entran en juego recreaciones en 3D que pueden romper la conexión con el escenario.

A pesar de ello, hay momentos que logran una conexión profunda con la audiencia. Entre ellos, los solos de guitarra construidos a partir de grabaciones originales de Cerati y un cierre contundente con “De música ligera”, donde Alberti y Bosio aparecen tocando desde el público mientras en pantalla se proyectan imágenes del icónico vocalista.

Con una duración cercana a la hora y media, el show recorre distintas etapas de la banda, aunque deja por fuera parte de su repertorio inicial. Aun así, mantiene una narrativa que mezcla nostalgia, innovación y nuevas formas de experimentar la música en vivo.

Tras su debut en Argentina, “Ecos” ya tiene fechas confirmadas en Colombia, donde la expectativa crece. Más allá de la polémica, la propuesta abre una discusión sobre el futuro de los conciertos y el papel de la tecnología en la manera de vivir la música en directo.

El show inmersivo “Ecos” de Soda Stereo llegará a Colombia los próximos 28, 29 y 30 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá