EE. UU. pide detención permanente para siete colombianos por narcotráfico marítimo

Según un documento presentado ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, conocido por 6 AM W de Caracol Radio, los acusados —Elkin Armando Alomia Quiñones, Luis Alberto Arboleda Escobar, Diego Luis Obregón Aguirre, Edwin Obregón Castro, Juan Matías Obregón Castro, Rodrigo Obregón Saavedra y Narjel Paredes— habrían hecho parte de una organización internacional de narcotráfico. Esta organización coordinaba la financiación, construcción y operación de embarcaciones semisumergibles para transportar cargamentos de cocaína desde la costa pacífica de Colombia hacia zonas controladas por el cartel de Sinaloa en México.

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La acusación, a la que tuvo acceso este medio, formalizada en noviembre de 2024, incluye cargos por conspiración para violar la Ley de Control de Drogas Marítimas, conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional y otros delitos relacionados. Las autoridades señalan que la red movilizó más de 5.000 kilogramos de droga, con incautaciones de 2.312 y 3.300 kilos en operaciones realizadas por la Armada de Colombia en 2023.

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