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28 mar 2026 Actualizado 18:31

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Internacional

EE. UU. pide detención permanente para siete colombianos por narcotráfico marítimo

El gobierno estadounidense solicitó a un juez en Nueva York mantener detenidos sin fianza a siete ciudadanos colombianos, extraditados el 26 de marzo de 2026.

Momento de extradición de colombianos capturados. Imagen compartida.

Momento de extradición de colombianos capturados. Imagen compartida.

Momento de extradición de colombianos capturados. Imagen compartida.

Juan Esteban Silva@juanestebansr

Según un documento presentado ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, conocido por 6 AM W de Caracol Radio, los acusados —Elkin Armando Alomia Quiñones, Luis Alberto Arboleda Escobar, Diego Luis Obregón Aguirre, Edwin Obregón Castro, Juan Matías Obregón Castro, Rodrigo Obregón Saavedra y Narjel Paredes— habrían hecho parte de una organización internacional de narcotráfico. Esta organización coordinaba la financiación, construcción y operación de embarcaciones semisumergibles para transportar cargamentos de cocaína desde la costa pacífica de Colombia hacia zonas controladas por el cartel de Sinaloa en México.

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La acusación, a la que tuvo acceso este medio, formalizada en noviembre de 2024, incluye cargos por conspiración para violar la Ley de Control de Drogas Marítimas, conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional y otros delitos relacionados. Las autoridades señalan que la red movilizó más de 5.000 kilogramos de droga, con incautaciones de 2.312 y 3.300 kilos en operaciones realizadas por la Armada de Colombia en 2023.

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Juan Esteban Silva

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Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...

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