Bogotá tomó lecciones de Washington para impulsar el desarrollo alrededor de su metro

Esta semana, en un momento clave para la transformación de la movilidad en Bogotá, una delegación participó en una misión técnica en Washington D.C. para analizar uno de los modelos más exitosos de desarrollo urbano orientado al transporte como es el metro de la capital de Estados Unidos

La iniciativa fue liderada por ProBogotá Región y la Universidad de los Andes, con el acompañamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El foco de la visita estuvo, según conoció Caracol Radio, en el modelo de desarrollo conjunto de Washington Metropolitan Area Transit Authority, reconocido internacionalmente por integrar transporte, planificación urbana y desarrollo inmobiliario.

Durante la agenda, los participantes visitaron zonas como New Carrollton y NoMa–Gallaudet, donde antiguas áreas industriales o de parqueaderos fueron transformadas en distritos de uso mixto que generaron millones de dólares en ingresos fiscales y dinamizaron la economía local.

En este caso, cabe anotar, el intercambio se produjo mientras la Primera Línea del Metro de Bogotá, de 23 kilómetros y 16 estaciones, avanzó en su construcción con miras a entrar en operación en 2028.