Distriseguridad invita a disfrutar de un fin de semana de actividades en Playa 5

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Distriseguridad, invita a cartageneros y visitantes a participar en la agenda de actividades programada para este fin de semana en Playa 5, un espacio pensado para promover la sana convivencia, el bienestar y el uso responsable de las playas de la ciudad.

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La programación incluye actividades recreativas, deportivas y de integración familiar que buscan ofrecer alternativas de sano esparcimiento en un entorno seguro y organizado. La agenda se desarrollará los días sábado 28 y domingo 29 de marzo, con propuestas dirigidas a distintos públicos.

Durante la jornada del sábado, los asistentes podrán disfrutar de una sesión de pilates, una actividad recreativa para niños y familias con apoyo de Bomberitos y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y una función de cine familiar en horas de la tarde.

El domingo, la programación continuará con la presencia de personal del Gobierno distrital territorio y la transmisión, en pantalla gigante, del partido de fútbol amistoso entre las selecciones de Colombia y Francia.

Con esta agenda, el Distrito promueve el aprovechamiento de entornos seguros, la apropiación positiva del espacio público y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana. Además, durante las actividades se compartirán mensajes pedagógicos orientados al cuidado colectivo, el respeto por las normas y el disfrute responsable de las playas.

“Trabajamos, baja el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, para que Playa 5 sea un escenario para el encuentro, la recreación y la convivencia. Esta programación está pensada para que las familias, niños, jóvenes y visitantes disfruten de manera segura, en armonía y con sentido de corresponsabilidad frente al cuidado de este espacio”, afirmó Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad.

Se recomienda a la ciudadanía asistir con anticipación, seguir las orientaciones del personal logístico y de apoyo, disponer adecuadamente los residuos y contribuir al buen desarrollo de cada una de las actividades programadas.

Programación

Sábado, 28 de marzo

* 7:00 a. m. Pilates

* 8:30 a. m. Actividad recreativa con Bomberitos e IDER

* 5:00 p. m. Cine familiar

Domingo, 29 de marzo

* Desde las 11:30 a. m. Activaciones con el equipo de Distriseguridad

* 2:00 p. m. Amistoso Colombia vs Francia en pantalla gigante.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Distriseguridad, continúa generando espacios que promueven la convivencia, el disfrute sano y la construcción de una cultura ciudadana basada en el respeto, el cuidado de lo público y la seguridad para todos.