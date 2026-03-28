Desde el Tolima le proponen al Ministerio de Educación bajar a 25 los estudiantes por salón

Tolima

Hace un año, en abril de 2025, la Secretaría de Educación del Tolima le solicitó al Ministerio de Educación Nacional instalar una mesa de trabajo para verificar los parámetros de asignación docente vigentes desde 2002. La mesa no se concretó.

Ante esto, la Secretaría informó que su equipo técnico construyó un estudio detallado con datos de matrícula, tasas de natalidad y condiciones de calidad, y elaboró un proyecto de decreto con exposición de motivos que ya fue radicado ante el Ministerio.

¿De qué se trata? En la actualidad, para que el Estado asigne un docente a un grupo en zona urbana, este debe tener mínimo 32 estudiantes y, en la práctica, puede llegar a 40 alumnos con un mismo profesor. En zona rural, el mínimo es de 22. La propuesta del Tolima consiste en bajar a 25 en zona urbana y 18 en zona rural.

Los números respaldan la propuesta, según el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya. Entre 2015 y 2024, Colombia perdió cerca de 696.000 estudiantes en el sistema educativo. La OCDE proyecta una reducción adicional del 13 % en la población de 0 a 4 años para la próxima década.

Entretanto, el promedio de la OCDE es de 14 estudiantes por grupo en primaria; Colombia duplica o triplica esa cifra. En preescolar, la brecha es la peor del grupo analizado: 40 niños por grupo frente a 13 del promedio internacional.

Además, el Boletín del FOMAG (2026) reporta que el 18,5 % de las incapacidades del magisterio son por trastornos de voz y el 27,8 % de origen laboral corresponden a salud mental. Solo en 2025 se registraron 249.396 incapacidades médicas entre docentes.

“El Tolima no esperamos que se hagan cambios normativos. Ya venimos trabajando con un grupo más pequeño porque estamos convencidos de que esa es la ruta hacia la calidad educativa, pero necesitamos que el marco normativo nacional refleje lo que en la evidencia ya encontramos en territorio”, remarcó Bedoya.

El secretario de Educación del Tolima espera que el Gobierno nacional decida apoyar la iniciativa, ratificando el decreto propuesto desde el departamento, y así actualizar una norma con más de 20 años de vigencia.