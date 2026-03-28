Concejo aprueba incorporación y traslado presupuestal al distrito por más de $384 mil millones

En sesión plenaria, el Concejo Distrital aprobó el Proyecto de Acuerdo 103 de 2026, por medio del cual se efectúa la incorporación de recursos por un valor total de $342.329.625.221 y el traslado presupuestal entre unidades ejecutoras en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de Fondos Especiales у Establecimientos Públicos, así como en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones de 2026, por $42.406.991.507.

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El proyecto, que hoy se convierte en Acuerdo Distrital, fue presentado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de su secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González. “En nombre de nuestra Administración distrital y del alcalde Dumek Turbay Paz, agradezco a todos los concejales por su estudio y dedicación para sacar adelante este Proyecto de Acuerdo. Gracias por la confianza que depositan en la Administración para que estos recursos sean invertidos en el beneficio de todos los cartageneros”, expresó el secretario de Hacienda.

El concejal Édgar Mendoza, coordinador ponente del proyecto, destacó que en el aprobado Proyecto de Acuerdo 103 “hay recursos importantes para la generación de espacios públicos, el fortalecimiento del manejo de desastres, la continuación del alcantarillado de Pontezuela y Bayunca, el mejoramiento de la malla vial de Cartagena, entre otros proyectos y obras de gran envergadura que van a contribuir al desarrollo de la ciudad”.

El mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo - Transcaribe y el subsidio de transporte que el Distrito otorgará a poblaciones vulnerables, así como las obras complementarias del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, están entre las inversiones contempladas.

Destinación de los recursos

De los $42.406.991.507 aprobados para traslado presupuestal, $28.021.938.998 se destinarán a la Secretaría de Infraestructura, $7.385.052.508 al Despacho del Alcalde y los $7.000.000.000 restantes a la Secretaría General.

Salud, educación y seguridad están entre los sectores beneficiados con la incorporación de $342.329.625.221. Por unidad ejecutora, estos recursos serán distribuidos así:

- Despacho del alcalde: $71.427.445.361

- Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana: $43.462.455.339

- Secretaría de Hacienda: $14.935.344.559

- Localidad de la Virgen y Turística: $5.728.920

- Secretaría General: $35.779.480.186

- Secretaría de Infraestructura: $23.361.121.482

- Secretaría de Educación: $37.292.545.270

- Secretaría de Participación y Desarrollo Social: $4.215.760.987

- Secretaría de Planeación: $3.841.058.054

- Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS: $11.087.648.716

- Localidad Histórica y del Caribe Norte: $5.820.280

- Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena – DATT: $13.295.961.221

- Departamento Administrativo de Valorización: $283.041.638

- Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER: $5.087.950.370

- Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana – Corvivienda: $10.008.763.872

- Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena – IPCC: $3.973.062.776

- Contraloría Distrital: $1.517.755.037

- Distriseguridad: $5.311.760.399

- Fondo Territorial de Pensiones: $55.573.790.159

- Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe – IDACCC: $1.863.130.588