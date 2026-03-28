Con los niños como protagonistas inicia la agenda de Semana Santa en Cartagena

Con el misticismo que caracteriza a Cartagena y la participación de las nuevas generaciones, se dio apertura oficial a la programación de la Semana Santa en la ciudad con el evento “Camino a la Pascua”. Esta procesión infantil marca el inicio de las actividades religiosas y culturales, consolidándose como un espacio de fe, respeto y tradición, con la participación de niños y niñas que interpretan, mediante cuadros vivos sobre andas procesionales, escenas de la Pasión y Muerte de Jesucristo.

La procesión recorrió la calle más linda de Colombia, iniciando en la Plaza de la Merced y concluyendo en la Plaza de San Pedro.

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Un encuentro de tradiciones: Cartagena y Santa Fe de Antioquia

Este año, el evento cobra un significado especial al unir a dos referentes de la tradición colonial en Colombia. Como protagonistas de la jornada, se destaca la participación de 33 niños en total, quienes asumen roles principales en la escenificación de los pasos sagrados.

Dentro de este grupo de pequeños custodios de la fe, resaltan:

- 11 niños provenientes de Santa Fe de Antioquia, invitados especiales que traen consigo la herencia de una de las celebraciones más antiguas del país.

- 12 niños cartageneros, representantes de la parroquia San Juan Bautista, del barrio El Paraguay, quienes mantienen viva la esencia espiritual de la Semana Santa en la ciudad.

Las escenas representadas por los niños fueron:

- La Flagelación

- El Descendimiento

- Mi Padre Jesús

- La Virgen de la Amargura

Esta experiencia es un proyecto liderado por la Oficina de Gestión Social, liderada por la primera dama del Distrito, Liliana Majana, con el apoyo de la Arquidiócesis, buscando una experiencia de encuentro e intercambio de conocimientos, valores y testimonios entre los niños y niñas de los grupos infantiles parroquiales y la Infancia Misionera de Cartagena, de manera que puedan ser la semilla que permita que la tradición y el patrimonio espiritual perdure en la ciudad desde pequeños.

Cifras de una apertura llena de fervor

La procesión “Camino a la Pascua” no solo es un acto de devoción, sino un evento de gran impacto social y turístico para la ciudad:

Más de 500 niños de diferentes instituciones educativas, parroquias y comunidades participaron activamente en el recorrido.

Más de 1.000 personas, entre familiares, feligreses, turistas y ciudadanos, se congregaron en las calles del Centro Histórico para acompañar y contemplar este acto de fe infantil.

“Buscamos fomentar desde la niñez la vivencia de la fe y el respeto por nuestras tradiciones. Ver a estos niños liderar la procesión nos asegura que la Semana Mayor seguirá siendo el corazón espiritual de nuestra ciudad”, manifestó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

“Estamos muy felices de que 12 niños cartageneros participen como personajes de los cuadros vivos luego de un trabajo de compartir con los niños de Santa Fe de Antioquia, quienes les han enseñado su arte y la mística con la que deben asumir su papel. Esta procesión es una catequesis viva que llena nuestra ciudad de gran esperanza. Al saber que la fe se sigue transmitiendo a nuestros niños”, expresó el padre Leopoldo, párroco de la iglesia de San Bautista del barrio el Paraguay.

“Camino a la Pascua” hace parte de la agenda oficial liderada de manera conjunta por la Arquidiócesis de Cartagena y la Alcaldía Mayor de Cartagena, instituciones que han trabajado de la mano para garantizar una temporada segura, organizada y profundamente respetuosa de la identidad religiosa de la ciudad

Mañana: Gran Lucernario y concierto de Pablo Martínez

A partir de las 6:00 p. m., el Lucernario iniciará en las afueras de la Iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo, recorriendo las calles del Centro Histórico hasta la Plaza de la Proclamación. Esta procesión de luz busca unir a los fieles en una plegaria por las familias de la ciudad. Se invita a los asistentes a vestir de blanco y portar una vela o cirio. El acto será presidido por el arzobispo de Cartagena, Monseñor Francisco Munera Correa, y el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz.

Al finalizar, en la Plaza de la Proclamación tendrá lugar un concierto con más de 50 artistas y el cantante argentino Pablo Martínez.