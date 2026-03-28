Con honores militares fueron recibidos en Cali los cuerpos de cinco soldados fallecidos en Putumayo

En medio de honores militares, fueron recibidos en Cali los cuerpos de cinco soldados fallecidos en la tragedia ocurrida en Puerto Leguízamo, Putumayo, un hecho que enluta al país.

La ceremonia se realizó en la Base Aérea de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde familiares, compañeros y autoridades rindieron homenaje a los uniformados caídos en cumplimiento de su deber.

En total, el Valle del Cauca recibirá a siete militares: cuatro oriundos del departamento y tres más de otras regiones del país, cuyas exequias también se llevarán a cabo en esta zona.

Los soldados que llegaron a Cali fueron identificados como Giovanny Ocampo Tenorio, Luis Andrés Noreña Andica, Jhon Jairo Libreros Tarapuez, Edier Enrique Obando Rengifo y Jeison Mena Hurtado.

Según el Ejército Nacional, las honras fúnebres de cada uno se realizarán en sus lugares de origen o en las ciudades definidas por sus familias. Entre los casos, se encuentra José Yefer Moreno, oriundo del Chocó, cuyas exequias se llevarán a cabo en Cartago.