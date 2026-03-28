Cartagena fortalece acciones de prevención para proteger a la niñez en esta Semana Santa

En el marco de las Cruzadas por la Protección de la Niñez y como parte de las acciones previas a la temporada de Semana Santa, la Policía Metropolitana de Cartagena, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, viene desarrollando actividades de prevención y sensibilización en distintos escenarios de la ciudad, dirigidas a residentes, turistas y sectores del turismo.

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Los uniformados informados realizaron jornadas pedagógicas dirigidas a visitantes nacionales y extranjeros, recordando que la protección de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida. Durante esta actividad se brindaron recomendaciones para actuar con conciencia frente a posibles situaciones de vulnerabilidad, reiterando la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de los menores.

De manera articulada con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), la Policía Comunitaria y la Policía de Turismo, se están llevando a cabo jornadas de prevención en hoteles, donde se vienen socializando las problemáticas de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). En este espacio, dirigido al personal del sector hotelero, se entregaron recomendaciones clave para la detección y atención oportuna de posibles casos.

Asimismo, se socializan las rutas de atención para las diferentes conductas punibles, fortaleciendo las capacidades del personal para actuar de manera adecuada frente a posibles hechos que vulneren los derechos de los menores.

“Estas acciones preventivas buscan fortalecer la corresponsabilidad entre autoridades, sector privado y ciudadanía, especialmente en temporadas de alta afluencia turística como Semana Santa”, señaló el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección integral de la niñez e invita a la comunidad a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo así a la construcción de entornos seguros y protectores.