Capturan a alias Ruso el presunto sucesor de la cabecilla del Clan del Golfo en los Montes de María

En un contundente operativo contra el crimen organizado, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en coordinación con la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un presunto cabecilla del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar.

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Se trata de Denis Pérez Ospino, de 44 años, conocido con los alias de “Ruso”, quien fue capturado por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de conformación de grupos armados organizados.

El procedimiento se llevó a cabo mediante diligencia de registro y allanamiento en el barrio Mateo Gómez, en el municipio de El Carmen de Bolívar, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Ruso” sería el sucesor de alias “Kenia”, quien se desempeñaba como cabecilla de zona en Magangué y fue capturada por la Policía el pasado 28 de febrero de 2026. Tras su caída, la organización lo habría designado como su reemplazo para mantener el control criminal en la subregión.

Este presunto delincuente tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 14 años dentro de la organización. Además, figura como desmovilizado del bloque Élmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y, al parecer, cumplía funciones de inteligencia criminal para identificar posibles víctimas de homicidio.

Las autoridades también lo vinculan con hechos de homicidio ocurridos entre los años 2024, 2025 y 2026 en la subregión de los Montes de María, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para la Fuerza Pública.

“Este resultado operacional afecta de manera directa la cadena de mando del Clan del Golfo en Bolívar y frena sus intenciones de expansión criminal en los Montes de María. Seguiremos contundentes contra estas estructuras delincuenciales”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Con esta captura, ya son 21 los integrantes del Clan del Golfo detenidos en lo corrido del año por la Policía Nacional, en una ofensiva sostenida contra este grupo armado organizado.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.