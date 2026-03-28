Cancelan licencia a jardín infantil de Ibagué tras presunto abuso sexual a una niña

Ibagué

Luego de la visita del área de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Ibagué al establecimiento privado Gimnasio Infantil Los Robles, la Administración Municipal ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento que registraba el plantel, donde, al parecer, un docente habría abusado sexualmente de una estudiante de apenas 3 años.

Durante la inspección se pudo constatar que el establecimiento ha reincidido permanentemente en el incumplimiento de requisitos establecidos en las normas vigentes, que fueron solicitados por la Secretaría de Educación en anteriores visitas, entre las que se destacan la falta de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y autoevaluaciones en el sistema EVI.

Asimismo, el plantel no figuraba en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE), ni contaba con código del DANE. Además, se detectaron deficiencias en la infraestructura física para garantizar espacios pedagógicos adecuados a los menores.

“Encontramos que las directivas del Gimnasio Infantil Los Robles habían venido reincidiendo en el incumplimiento de varios requisitos esenciales para la prestación correcta del servicio educativo, de los cuales tenían conocimiento, lo que constituye un desacato grave que nos permite cancelar automáticamente la licencia de funcionamiento”, mencionó el secretario de Educación, Diego Fernando Guzmán.

De igual manera, se autorizó a la Institución Educativa Técnica José Antonio Ricaurte para que reciba en custodia los archivos del Gimnasio Infantil Los Robles, que contienen certificados de notas y demás documentos relevantes de los estudiantes.

Por último, el secretario de Educación reiteró que se continuarán realizando visitas de inspección y vigilancia a las demás instituciones educativas privadas de la ciudad, especialmente en lo concerniente a jardines infantiles, para garantizar una adecuada educación y atención de los menores en estos establecimientos.

Los ibaguereños que tengan dudas o denuncias sobre posibles establecimientos que estén operando sin el cumplimiento de requisitos legales podrán dirigirse a la Secretaría de Educación a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) en la página web https://www.semibague.gov.co/ o presencialmente en sus instalaciones, luego de Semana Santa.

ICBF pide celeridad en el caso

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también se pronunció para exigir a las autoridades prontos resultados en la investigación y los procesos correspondientes para garantizar la seguridad de la menor y sus familiares.

“El Instituto hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad, rigurosidad y enfoque de derechos las investigaciones a que haya lugar, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar la protección de la víctima y su familia. Asimismo, se invita a la comunidad a no guardar silencio frente a posibles vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes. Denunciar de manera oportuna es fundamental para activar los mecanismos de protección”, reza el comunicado del ICBF.

Finalmente, la entidad recordó que cuenta con rutas de atención permanentes para la protección de la niñez y adolescencia, a través de las cuales se brinda orientación, acompañamiento psicosocial y activación de medidas de restablecimiento de derechos.

Entre estas se encuentran las líneas de atención como la Línea 141, disponible las 24 horas del día, así como la articulación con comisarías de familia, autoridades de salud, educación y entidades del orden territorial.