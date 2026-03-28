Autoridades intensifican controles para evitar siniestros viales en Bolívar
Más de 100 uniformados estarán desplegados en las carreteras del departamento
En esta Semana Santa, cuando miles de viajeros se movilizan por las vías del departamento, la Policía Nacional encendió las alertas frente a las conductas que más están poniendo en riesgo la vida de los conductores y sus familias.
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De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar, hay un “Top 5” de infracciones que se repiten con mayor frecuencia y que serán foco de controles estrictos durante esta temporada.
El Top 5 de las más cometidas:
* No portar el Seguro Obligatorio (SOAT).
* No tener la revisión técnico-mecánica al día.
* No contar con licencia de conducción vigente.
* Transporte informal.
* Irregularidades en el transporte público.
Las autoridades han dispuesto más de 111 uniformados en distintos puntos estratégicos de las vías nacionales, quienes estarán realizando controles preventivos y operativos para reducir la accidentalidad.
“Con estos controles buscamos salvar vidas y evitar tragedias en las carreteras. Invitamos a todos los actores viales a cumplir las normas y a viajar con responsabilidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.
Además de los operativos, la Policía hace un llamado especial a la conciencia ciudadana, recordando que muchas de las tragedias viales pueden evitarse con simples acciones de prevención.
Recomendaciones clave:
* Respete los límites de velocidad.
* No conduzca bajo los efectos del alcohol.
* Verifique la documentación antes de viajar.
* Realice revisión técnico-mecánica a su vehículo.
* Evite el transporte informal.
La campaña busca que esta Semana Santa no se vea empañada por accidentes, sino que sea una temporada de tranquilidad, fe y retorno seguro a casa.