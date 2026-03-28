Afinia continúa la optimización de la red en Bolívar y el Sur del Magdalena

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 30 de marzo y el 12 de abril se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

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LUNES, 30 DE MARZO

Circuito Ternera 13 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Turbana: vereda El Chorro.

Circuito Gambote 1 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

En Turbaco: vía Turbaco - Arjona, sector Vivero Aguas Vivas.

Circuito Zaragocilla 10 de 10:20 a. m. a 11:00 a. m.

En Cartagena: transversal 51 entre la calle 21 y la calle 23, sector El Country.

Circuito Zaragocilla 4 de 12:00 p. m. a 1:00 p. m.

En Cartagena: calle 20b entre la carrera 49e y la diagonal 29f, sector 9 de Abril.

Circuito El Carmen 2 de 9:50 a. m. a 10:30 a. m.

En El Carmen de Bolívar: calle 22 entre la carrera 60a y la carrera 62, sector 12 de Noviembre.

Circuito El Carmen 2 de 11:30 a. m. a 12:00 p. m. En El Carmen de Bolívar: carrera 58 entre la calle 24 y la calle 25, sector Monte Carmelo.

Circuito Olaya (Magangué) de 8:45 a. m. a 4:30 p. m. En Magangué: Puerto Nariño, Madrid, Ladreras de Madrid, Campo Sereno, El Guazo, El Retiro, Vía Magangué - Madrid - El Retiro y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Zaragocilla 7 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

En Cartagena: calle 4e entre la carrera 76 y 76a, Sector El Educador.

Circuito Zaragocilla 9 de 2:10 p. m. a 2:40 p. m.

En Cartagena: transversal 71d entre la diagonal 32a y la diagonal 33b, sector Chapacua.

Circuito Zaragocilla 5 de 3:50 p. m. a 4:20 p. m.

En Cartagena: calle 30 entre la carrera 49f y la carrera 50, sector Zaragocilla.

MARTES, 31 DE MARZO

Circuito Ternera 16 de 10:20 a. m. a 11:20 a. m.

En Cartagena: carrera 102 entre la diagonal 33 y la diagonal 43b, sector Huella de Uribe.

Circuito Ternera 16 de 10:20 a. m. a 11:20 a. m.

En Turbaco: variante Pozón - Policarpa kilómetro 2.

Circuito San Martin de Loba 1 de 8:40 a. m. a 4:40 p. m.

En San Martín de Loba: Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires y Papayal. Sector vía: Chimi - Chapetona, Chapetona - Papayal, Y sectores aledaños a la vía.

Circuito Candelaria 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: diagonal 30 entre la carrera 60a a la carrera 60c, sector Vista Hermosa.

Circuito Ternera 5 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: calle 30 entre la diagonal 31a y la diagonal 32, sector Ternera.

Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Santa Catalina: carrera15 entre la calle 20 y la calle 21, sector Barrio Abajo.

Circuito Villa Estrella 4 de 2:10 p. m. a 3:00 p. m. En Cartagena: manzana 11c, sector Flor del Campo. Circuito Villa Estrella 2 de 4:10 p. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: transversal 74a entre la carrera 88 y la carrera 89, sector El Pozón. Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: carrera 19a entre la calle 53b y la calle 54, sector Los Comuneros. MIÉRCOLES, 01 DE ABRIL Circuito Calamar 2 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. En Arroyo Hondo: carrera 5a entre la calle 4a y la calle 6. Circuito San Martin de Loba 1 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. En San Martín de Loba: calle 20a entre la carrera 24 y la carrera 28. Circuito San Martin de Loba 1 de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. En San Martín de Loba: carrera 4 con calle 22. LUNES, 06 DE ABRIL Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En zona Urbana de Cartagena: Carrera 18 Entre La Calle52 Y La Calle 53, Sector Torices. Circuito El Carmen 1 de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. En El Carmen de Bolívar Carrera 51 Desde La Calle 37a Hasta La Calle 41, Sector Barrio Nariño Circuito Ternera 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio De Turbaco: Sector Comprendido Desde La Calle 23 Hasta La Calle 26 Con Carrera 10 Hasta La Carrera 11, Sector Barrio Paraíso Circuito Chambacú 2 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carrera 22 Entre La Calle 29a Y La Calle 29d, Sector Pie De La Popa. Circuito Marialabaja 1 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio De María La Baja. Circuito Bayunca 3 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Zona Rural De Cartagena: Calle 3 Con Diagonal 3, Corregimiento Pontezuela Circuito Villa Estrella 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Fredonia, Nuevo Paraíso. Circuito Bocagrande 8 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carrera 2 Entre La Calle 9 Y La Calle 10, Sector Bocagrande. Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Zona Urbana De Clemencia: Carrera 16d Con Calle 10, Sector El Bolsillo Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio Córdoba (Bolívar). Zona Rural Del Municipio Córdoba (Bolívar): San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho. MARTES, 07 DE ABRIL Circuito El Carmen 3 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Urbana Del Carmen De Bolívar: Calle 25 Entre La Carrera 43 Y La Carrera 45, Sector Las Flores. Circuito El Carmen 1 de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. En El Carmen De Bolívar: Carrera 33d Con Diagonal 41c Sector Barrio Las Margaritas, Diagonal 41 Sector Barrio Minuto De Dios. Circuito San Estanislao 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En San Estanislao, Calle 32 Entre Carrera 38 Y Carrera 39 Sector Barrio El Carmen Circuito Zaragocilla 7 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En Cartagena, Carrera 63 Con Calle 14. Sector: Barrio Vista Hermosa. Circuito Bocagrande 7 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena, Isla Tierra Bomba Sector Abello Beach. Circuito Chambacú 6 de 8:30 a. m. a 9:00 a. m. En Cartagena, Desde La Calle 32 (Vicaria Santa Teresa) Hasta La Calle 35 (Callejón de Los Estribos) Entre Las Carreras 2 Y 3(Calle Santa Teresa) Del Centro Histórico De Cartagena Circuito Chambacú 6 de 8:30 a. m. a 5:10 p. m. En Cartagena, Calle Nuestra Señora Del Carmen Entre La Calle Baloco y La Calle De Los Estribos, Sector Centro Histórico. Circuito Chambacú 6 de 4:40 p. m. a 5:10 p. m. En Cartagena, Desde La Calle 32 (Vicaria Santa Teresa) Hasta La Calle 35 (Callejón De Los Estribos) Entre Las Carreras 2 Y 3(Calle Santa Teresa) Del Centro Histórico De Cartagena Circuito Bayunca 1 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Rural De Villanueva: Criadero Las Bongas. Circuito Banco IV de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio Del Banco (Magdalena): Vista Hermosa, Feria Ganadera Las Flores. Zona Urbana Del Municipio Del Banco (Magdalena): Agua Estrada, Algarrobal, Barranco De Chilloa, Belén, Botillero, Caños De Palma, Islitas, Pueblo Nuevo, Enchiquero, Sabanas De Hatillo." Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio De Calamar Y Cliente Coolechera Planta Calamar. MIÉRCOLES, 08 DE ABRIL Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. En Cartagena, Barrio: Villa Hermosa Y La Carrera 96a Entre Las Calle 1 Calle 3 Y Carrera 92b Entre Las Calles 3 Hasta La Calle 1 Sector Campo Bello Iii Circuito Chambacú 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carrera 17g Con Calle 35a, Sector La Española. Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio De San Juan Nepomuceno: Barranquillita, Silencio, Los Nogales, Urbanización El Valle, La Paz, San Pedro. Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio De San Juan De Nepomuceno: Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo, Guamal. Zona Rural Del Municipio De San Juan De Nepomuceno: Guapango, Perico. Circuito San Sebastián de 8:20 a. m. a 4:20 p. m. En Zona Rural De San Fernando: Guataca, Cuatro Bocas, Guasimal, El Porvenir, El Palmar, Contadero. Zona Rural De Margarita: Causado, Santa Rosa, El Palmar, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos, El Barrancos, Guataquita, Y Sectores Aledaños A La Vía De Estos Corregimientos. Circuito Manzanillo 4 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carrera 1a Entre La Calle 98 Y La Calle 100, Sector La Boquilla. Circuito Zaragocilla 7 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, Carrera 79d Hasta La Carrera 79e Con Calle 3b. Sector: Barrio La Esmeralda Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio Córdoba (Bolívar). Zona Rural Del Municipio Córdoba (Bolívar): San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho. JUEVES, 09 DE ABRIL Circuito Olaya (Magangué) de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. En Magangué, Carrera 14 Entre Calles 8 Y 12 Sector Barrio Montecarlo Circuito Manzanillo 4 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena Calle 20 Con Carrera 16 Cielo Mar, Sector La Boquilla. Circuito Chambacú 5 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carera 21a Entre La Avenida Campo Alegre Y La Calle Dandy, Sector Manga. Circuito Ternera 13 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio De Turbana: La Esperanza, Manantial, Nuevo Bosque, Alto Bosque Y San Antonio. Circuito Ternera 4 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena Carrera 83b Con Calle 22b, Sector: Barrio Medellín. Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Zona Urbana De Clemencia: Calle 14 Entre La Carrera 3 Y La Carrera 4, Sector Caracolí. Circuito Chambacú 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, Entre La Calle 67 Y La Calle 69b Con Carrera 14 Hasta La Carrera 15, Sector Canapote. Circuito Bosque 11 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carrera 28 Hasta La Carrera 34a Entre La Calle 36 Y La Calle 40, Sector La Esperanza; Circuito Bosque 11 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carrera 29a Hasta La Carrera 33 Entre La Avenida Pedro Heredia Y La Calle 35 Barrio Alciba; Siete De Agosto, Santa María; Carrera 15 Hasta La Carrera 17 Entre La Calle 70 Y La Calle 71, Sector Daniel Lemaitre; La María; San Bernardo; San Francisco. Circuito Bosque 11 de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carrera 28 Hasta La Carrera 34a Entre La Calle 36 Y La Calle 40, Sector La Esperanza; Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio De Calamar Y Cliente Coolechera Planta Calamar. VIERNES, 10 DE ABRIL Circuito Zaragocilla 7 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, Carrera 68c Hasta La Carrera 68e Con Calle 5 Hasta La Calle 7. Sector: Barrio El Reposo. Circuito Bosque 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Diagonal 27b Hasta La Diagonal 27c Entre La Transversal 55 Y La Transversal 56, Sector Ceballos. Circuito Villa Estrella 4 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En Cartagena, Sectores De Barrio El Pozón: Calle Barranquilla Entre Transversal 60 Y Transversal 67b, Calle Del Colegio (Carrera 89) Entre Transversal 60 Y Transversal 67b, Carrera 91a Entre Calle Del Terraplén Y Calle Miramar, Desde Calle El Terraplén Hasta Calle 90a Entre La Transversal 73a Y Transversal 73d Circuito Pinillos de 8:20 a. m. a 4:20 p. m. En Zona Rural De Magangué: Santa Coita, Roma, Punta Cartagena, Las Brisas, Coyongal, Bocas De Guamal, Playa De Las Flores, Mantequera, Santa Mónica, Playa Alta, Guacamayo, Tres Cruces Circuito Manzanillo 4 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena, Carrera 3 Con Calle 108, Sector La Boquilla. Circuito Marialabaja 3 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. En María La Baja Corregimiento San Pablo Sector: Carrera 13 Con Calle 8 Barrio Las Marías Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio Córdoba (Bolívar). Zona Rural Del Municipio Córdoba (Bolívar): San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho. Circuito Chambacú 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena Zona Urbana De Cartagena: Carrera 21b Entre La Calle 29a Y La Calle 29d, Sector Pie De La Popa Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Zona Rural Del Municipio De María La Baja: Manguma. Zona Rural Del Municipio De San Onofre: San Antonio, Labarces Y Boca Cerrada. SÁBADO, 11 DE ABRIL Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, Barrio: Villa Hermosa Y La Carrera 96a Entre Las Calle 1 Calle 3 Y Carrera 92b Entre Las Calles 3 Hasta La Calle 1 Sector Campo Bello Iii Circuito Pinillos de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. En Zona Rural Del Municipio De Pinillos: Santa Rosa, Armenia, Santo Domingo, Puerto López. Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Zona Urbana De Clemencia: Carrera 16c Con Calle 10, Sector El Bolsillo Circuito Membrillal 2 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena, Carrera 65 Con Calle 70a Sector Barrio Policarpa Circuito Zaragocilla 10 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, Transversal 51 Hasta La Transversal 52 Con Calle 23. Sector: Barrio El Country. Circuito Zaragocilla 1 de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. En Barrios De Cartagena: 11 De noviembre, 13 De junio, 13 De junio Sector Estela, Armenia, El Líbano, El Porvenir, Fredonia, Nuevo Paraíso, Nuevo Paraíso Sect Las Américas, Nuevo Porvenir, Nuevo Paraíso Sect Ptano De Vargas, Olaya Herrera, Olaya Herrera Sec. Ricaurte, Olaya Herrera Sec. El Progreso, Olaya Herrera Sec. La Puntilla, Olaya Herrera Sec.La Magdalena, Olaya Herrera Sec. Playa Blanca, Republica De Venezuela, San José Obrero, Urbanización Las Palmeras, Villa Margarita Circuito Zaragocilla 3 de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. En Cartagena Barrios: 20 De Julio - Almirante Colon - Antonio José De Sucre - Bellavista - Ceballos - El Campestre - El Campestre Sector San Carlos - El Campestre Sector Villa Lorena - El Libertador - El Milagro - Henequén - La Victoria - Los Corales - Los Corales Sector La Fragata - Nuevo Campestre - Quindío - San Pedro Mártir - San Pedro Mártir Sector Urbanización La Colina - Urbanización Altos Del Campestre - Urbanización El Golf - Urbanización Las Colinas De Villa Barraza - Urbanización Luis Carlos Galán - Urbanización Santa Clara - Vista Hermosa - Vista Hermosa Sector La Coquera Circuito Zaragocilla 4 de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. En Cartagena Barrios: 9 De abril - Altos Del Nuevo Bosque - España - Isabelina - La Campiña - Las Brisas - Mirador Del Nuevo Bosque - Monserrate - Nueva Granada - Nuevo Bosque - Piedra De Bolívar - Piedra De Bolívar Sector Andalucía - Urbanización Barlovento - Urbanización Britania - Zaragocilla Circuito El Carmen 1 de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio De El Carmen: Calle 28a Entre La Carrera 33 Y La Carrera 34 Sector El Silencio, Urbanización Villa Anita, Urbanización La Primavera, Arroyo Arena, Gambotico, Buenos Aires, 18 De mayo, La Victoria, Villa María, Primero De Mayo, Urbanización La Victoria, Nariño, Vista Hermosa. Zona Rural Del Municipio De El Carmen De Bolívar: San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucia, Bajo Grande, El Hobo, Santo Domingo De Meza, Mamon De María, El Guamito, Dura Poco, Lazarza, Ojo De Agua, El Alférez, Poza Oscura, Loma Centra, El Socorro, Arroyo María, La Ceiba, La Junta, Brisas Del Norte, La Colonia, Pueblo Nuevo, Los Laureles, El Vergel, Urbanización Minuto De Dios, Los Ángeles, 8 De Junio, Jorge Eliecer Gaitán, Bucarica, Los Mangos, Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, Vía San Jacinto - El Carmen De Bolívar Y Sectores Aledaños A Esta Vía, San Rafael, La Esperanza, Finca La India, Avícola La Palmera, El 25. Zona Rural Del Municipio De San Jacinto: Arenas, Los Charquitos. Circuito El Carmen 2 de 8:00 p. m. a 9:00 p. m. En Zona Urbana Del Carmen De Bolívar: Barrio Rabo Largo, Barrio Monte Carmelo, Barrio El Centro, Barrio 12 noviembre, Barrio El Porvenir, Barrio Juan Francisco Hollman, Barrio Las Delicias, Barrio Bureche. Veredas Del Carmen: Loma Del Viento, El Cerro. Circuito El Carmen 3 de 8:00 p. m. a 9:00 p. m. En El Carmen De Bolívar Zona Urbana Del Municipio Del Carmen De Bolívar: Buenos Aires, Las Uvas, El Prado, Las Flores, El Carmen, El Santander, Goreti, Los Mangos, La Concordia, El Silencio. Circuito San Jacinto 1 de 8:00 p. m. a 9:00 p. m. En Zona Urbana De San Jacinto: Barrios La Paz, Cerro Maco, Brasilar, Villa Alegría, Paraíso, Las Mercedes. Zona Rural De San Juan Nepomuceno: Las Porqueras, San Agustín, Los Nogales, El Palmar. Zona Rural De El Guamo: Tasajera, Robles, Nerviti. Circuito San Jacinto 2 de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. En San Jacinto (Bolívar) Zona Urbana Del Municipio De San Jacinto: Barrio 8 De diciembre, Barrio 17 De octubre, Barrio San Rafael, La Variante, Barrio La Gloria, Barrio Abajo, Barrio Marbella, Barrio Loma Del Viento, Barrio Arriba, Barrio San Lucas, El Centro, Barrio La Isla, Barrio La Campesina, Y Sectores Aledaños A La Carretera Que Conduce Del Carmen A San Jacinto. Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. En Zona Urbana Del Municipio De El Guamo (Bolívar). Zona Rural Del Municipio De El: La Enea, Lata Y Sectores Aledaños A La Vía Lata-Guaquiri. En Zona Urbana De San Juan Nepomuceno (Bolívar) La Urbanización Nuevo San Juan, Sector Costa De Oro, Urbanización Villa Delly, La Haya, Vía A Calamar. San Pedro Consolado Y Los Zona Rural Del Municipio De San Juan: San Pedro Consolado, La Haya, El Jobo, Y Sectores Aledaños A La Vía San Juan Nepomuceno-Carreto. Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Calamar (Bolívar) Zona Urbana Del Municipio De Calamar Y Cliente Coolechera Planta Calamar. DOMINGO, 12 DE ABRIL Circuito Villa Estrella 3 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Sector 1 Calle 1 Zona Franca Parque Central. Circuito Ternera 9 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carrera 69 Entre La Carrera 31b Y La Carrera 31c, Sector Santa Lucia. Circuito Membrillal 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena Bodega C1 Manzana K - Zona Franca Sector Granipack SAS Circuito Manzanillo 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Zona Urbana De Cartagena: Carrera 7 Entre La Calle 74 Y La Calle 80, Sector La Boquilla. Circuito Zaragocilla 5 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, Calle 30 Con Carrera 50 Barrio Zaragocilla Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:00 p. m. a 9:00 p. m. En San Juan Nepomuceno (Bolívar) Zona Urbana De San Juan Nepomuceno: 16 De Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diogenes Arrieta, Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, La Paz, Urbanización El Valle, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, Armero, La Floresta, Nueva Floresta, Pueblo Nuevo, Chile, 20 De Marzo, La Frontera, Guarumal, 9 De Marzo, San Tropel, Centro, La Bodega, Barrio Hurpango, San Isidro, San José, El Bolsillo, Barrio Armero, Palmira, Villa Carmen, El Roble, Ciudadela, Barrio Armero, Urbanización Altamira, Calle 19 Con Carrera 25 Sector Urbanización Costa De Oro, Circuito Zambrano 2 de 7:00 p. m. a 9:00 p. m. En Barrios De Zambrano: San Sebastián, Nuevo Horizonte, Pumarejo, La Iglesia, El Amparo, Centro, Caldas, La Esperanza, Nueva Esperanza, San José, Buenos Aires. Zona Rural De Zambrano: Playa Las Bestias.