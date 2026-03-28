A disparos murió mototaxista en urbanización Bonanza de Turbaco
El fallecido no registra antecedentes judiciales
Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en plena vía pública de la urbanización Bonanza, jurisdicción de Turbaco- Bolívar, el día viernes 27 de marzo, siendo aproximadamente las 03:55 de la tarde, se presentó el homicidio de Gustavo Adolfo Peña Castro, natural de Arjona.
Versiones ciudadanas indican que la víctima fue abordada por dos particulares que se movilizaban en una motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego, le causa las lesiones que dieron paso a su fallecimiento.
Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal “SIJIN”, realizaron la inspección técnica a cadáver. Entre tanto, se conoció que el ahora fallecido se dedicaba al mototaxismo y que el atentado no sería para él, sino para un pasajero que transportaba.
El trágico suceso es materia de investigación.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.