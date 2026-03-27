Trabajadores de Asmet Salud protestan en 24 municipios del Tolima por falta de pagos

Tolima

En la mañana de este viernes, los trabajadores de la EPS Asmet Salud en el Tolima se sumaron al paro nacional que avanza en nueve departamentos del país por las demoras en el pago de sus salarios.

En total, las sedes de Asmet Salud en 24 municipios del Tolima, incluida la capital Ibagué, amanecieron con plantones o jornadas de protesta que reúnen a un total de 120 trabajadores.

“La jornada ha tenido una gran acogida. Estamos con un pronunciamiento nacional en los nueve departamentos donde tenemos presencia. Aquí en Tolima, en la sede principal en Ibagué y en los demás municipios, estamos exigiendo el pago de nuestros salarios. Es algo justo y necesario, y están afectando nuestro mínimo vital”, indicó la coordinadora de salud departamental y miembro del sindicato Sindisalud Asmet, Johana Hernández.

Según la líder sindical, en una reciente reunión con las directivas de Asmet Salud, les respondieron lo mismo que en los últimos meses.

“Básicamente siempre es la misma frase: estamos embargados y no tenemos una fecha clara de pago. Las mesas técnicas se llevaron a cabo con acompañamiento del Ministerio de Trabajo, pero la solución no fue de fondo; por eso retomamos la protesta nuevamente”, remarcó Hernández.

En la protesta participan administrativos, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, odontólogos, entre otros. Todos reclaman que la Superintendencia de Salud responda por las dificultades financieras de la EPS, intervenida por el Gobierno nacional desde el año 2023.

“Finalmente, es la Superintendencia la que delega los interventores a las EPS intervenidas. Ellos son prácticamente nuestro ente de control máximo y deben supervisar lo que pasa con las interventorías. El Gobierno nacional dice que interviene las EPS para que mejoren la operación y el aseguramiento, pero el panorama es totalmente diferente”, agregó.

De momento, la jornada no ha interrumpido la prestación del servicio a los pacientes de Asmet Salud en el Tolima.