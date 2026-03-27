Lenin Ramírez llega a Bogotá para presentarse en el Estadio El Campín

La capital colombiana se prepara para recibir a uno de los grandes nombres de la música regional mexicana: Lenin Ramírez, quien se presentará este sábado 28 de marzo en el Estadio El Campín.

Credito: Caracol Radio Ampliar Credito: Caracol Radio Cerrar

Su llegada marca un hito dentro de la agenda musical del país, pues se trata de un artista que ha logrado consolidar una trayectoria internacional con una propuesta que combina tradición y modernidad.

Lenin Ramírez es reconocido como uno de los intérpretes más destacados del género regional mexicano. Con una carrera que lo ha llevado a escenarios de Estados Unidos, México y Latinoamérica.

Su tema “Todo Lo Fue”, considerado un himno dentro del género, supera los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales, lo que lo convierte en una de las canciones más representativas de su catálogo.

El artista llega a Bogotá con un repertorio que no solo incluirá sus clásicos más reconocidos, sino también sus lanzamientos más recientes de 2026, entre ellos “Tres Veladoras” y “Pecado”, temas que han tenido gran acogida en el mercado latino y que reflejan la evolución constante de su propuesta musical.

Con esta combinación de éxitos y novedades, Ramírez busca reafirmar su vínculo con el público colombiano, que lo ha recibido con entusiasmo en cada una de sus visitas anteriores.

Ganador de múltiples Premios Billboard, Lenin Ramírez se ha consolidado como una estrella global capaz de tender puentes entre la tradición del regional mexicano y las nuevas tendencias sonoras.

Se espera que el concierto en El Campín una experiencia inolvidable, con una producción de alto nivel y un ambiente cargado de energía.

Para los seguidores del regional mexicano en Colombia, la presentación de Lenin Ramírez es una cita importante que reafirma el creciente vínculo cultural entre ambos países a través de la música.

Con este show, Bogotá se suma a la lista de ciudades que han sido testigo de la fuerza del regional mexicano, consolidando al país como un destino clave para los grandes exponentes del género.

La presencia de Lenin Ramírez marca un precedente que puede impulsar la llegada de más propuestas del género, ampliando la diversidad musical en la ciudad y fortaleciendo el intercambio cultural entre México y Colombia.