“Seremos muy rigurosos”: alcaldesa de Ibagué sobre colegios ´piratas´

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, anunció que la administración municipal a través de la Secretaría de Educación hará control y seguimiento a instituciones ubicadas en barrios para establecer si cumplen los requisitos legales. La decisión se adopta luego del caso de presunta violación de una menor de tres años en colegio ubicado al sur de la ciudad en el que además se encontró que no cumplía con los requisitos legales.

“Indignante como madre, como mujer, como mandataria enviamos un mensaje a todas esas madres, a esos padres que hoy tienen esos hijos pequeños para rodearlos. A esta familia que ha sufrido esta situación”, dijo la alcaldesa, Johana Aranda.

Según la mandataria, desde que se conoció este caso la Secretaría de Educación a través del equipo de vigilancia realizó la visita a la institución que no contaba con los requisitos.

“Quiero hacer un llamado a la población ibaguereña, por favor, cuando inscribamos a nuestros hijos a estas instituciones educativas exijamos la resolución de la Secretaría de Educación, si no hay resolución es porque no cumple con los requisitos”, resaltó Aranda.

“Seremos muy rigurosos”: Johana Aranda

La mandataria local resaltó que se hará un seguimiento a varias instituciones educativas en los barrios de la ciudad, por lo que se trabajará con el equipo de vigilancia en esta tarea.

“A nuestra Fiscalía un mensaje contundente, no más impunidad en nuestra ciudad, queremos que se den los resultados necesarios, estamos trabajando desde el primer momento que se conoció el caso estamos trabajando con la Policía Metropolitana y esperamos que en los próximos días entreguen una respuesta clara y oportuna”, puntualizó Johana Aranda.

Finalmente, aseguró que espera que la Fiscalía entregue resultados para que se haga justicia por este caso.