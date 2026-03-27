Se registran combates entre disidencia de las Farc y el ELN en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una alteración del orden público se registra desde la mañana de este viernes en el corregimiento Campo Dos, zona rural de Tibú, por enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, en pleno casco urbano.

De acuerdo con la comunidad, hombres armados ingresaron al sector y estarían recorriendo viviendas en busca de integrantes del ELN, en medio de la población civil.

El consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, confirmó a Caracol Radio que las autoridades comenzaron a recibir reportes en medio del temor de los habitantes.

“Desde hace más o menos una hora estamos recibiendo llamadas de personas muy asustadas porque hablan de la presencia de otro actor armado que viene a confrontar al Ejército de Liberación Nacional”.

Según la información conocida, integrantes del Frente 33 estarían haciendo presencia casa a casa.

“Hoy lo que nos informa la comunidad es que hombres del Frente 33 están, casa a casa, buscando a esos miembros del ELN que están allí, en medio de la población civil”, señaló.

En medio de la situación, también se reporta el cierre de establecimientos comerciales por orden de hombres armados y versiones preliminares de al menos dos personas muertas por balas perdidas, información que es verificada por las autoridades.

El funcionario advirtió que el mayor riesgo es que se presente una confrontación directa en zona poblada.

“Tenemos que evitar a toda costa una confrontación porque esto está ocurriendo en el casco urbano, en la vía principal, en medio de la gente”.

Niño indicó que tropas del Ejército y la Policía ya hacen presencia en el sector. “La Fuerza Pública está en el lugar de los hechos, restableciendo el orden constitucional”, afirmó.

Además, confirmó que se activaron contactos con la mesa de diálogo para intentar frenar la situación.

“Nos hemos comunicado con la mesa de diálogo para que detengan esta acción que la comunidad está denunciando”.

El consejero también recordó que este hecho se da tras varios episodios recientes en el mismo corredor vial entre Tibú y Cúcuta.

“Han pasado varios sucesos en los últimos tres días, como la retención de cinco personas en la vía Tibú-Cúcuta donde ya se volvió casi que costumbre, lamentablemente, que ocurra esta situación”.

Agregó que incluso una comisión humanitaria fue retenida en ese mismo sector y que actualmente hay presencia de una misión en la región.

“En este momento hay una comisión humanitaria, llevan cuatro días allí haciendo entregas en el Catatumbo”, explicó.