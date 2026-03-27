Repase acá la agenda deportiva de la semana: Amistosos, Fórmula 1 y Liga colombiana

Este fin de semana tendrá varios amistosos internacionales de la fecha FIFA de marzo de 2026, a solo tres meses del Mundial de Fútbol Estados Unidos, México y Canadá. En uno de estos, la Selección Colombia será protagonista.

El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a la Selección de Francia de Kylian Mbappé este domingo 31 de marzo a las 2 de la tarde. A este amistoso se suman el de Argentina ante Zambia, Brasil ante Croacia y Alemania vs. Ghana.

Este fin de semana también habrá Fórmula 1, todas las polémicas, la clasificación y la carrera en el Gran premio de Japón que ya ha comenzado con los ensayos y las pruebas libres en la pista de Suzuka.

Además, también habrá Moto GP y Moto2 con la participación del colombiano David Alonso en el Gran Premio de los Estados Unidos.

También habrá fútbol colombiano con los partidos entre Nacional y Cúcuta. América ante Bucaramanga, Jaguares enfrentando a Millonarios y otros más.

Cronograma de parrilla deportiva:

Sábado 28 de marzo

11:00 p.m. Fórmula 1 Gran Premio de Japón

7:00 p.m. Boxeo Sebastián Fundora vs. Keith Thurman

Domingo 29 de marzo

2:00 p.m. Masters 1000 Miami Final

6:20 p.m. Liga colombiana Pasto vs. Nacional

2:00 p.m. Amistoso Internacional Colombia vs. Francia

11:45 a.m. Motociclismo MotoGP Gran Premio de Estados Unidos

Lunes 30 de marzo

6:10 p.m. Liga Colombiana Medellín vs. América

8:20 p.m. Liga Colombiana Millonarios vs. Fortaleza

1:30 p.m. Amistoso Internacional Alemania vs. Ghana

Martes 31 de marzo

4:00 p.m. Torneo clasificatorio al Mundial 2026 Congo vs. Jamaica

10:00 p.m. Torneo clasificatorio al Mundial 2026 Bolivia vs. Irak

6:15 p.m. Amistoso Internacional Argentina vs. Zambia

6:45 p.m. Amistosos Internacional Brasil vs. Croacia

Miércoles 1 de abril

8:30 p.m. Liga colombiana Nacional vs. Cúcuta

Jueves 2 de abril

4:10 p.m. Liga colombiana América vs. Bucaramanga

6:20 p.m. Liga colombiana Jaguares vs. Millonarios

Viernes 3 de abril

2:45 p.m. Ligue 1 de Francia PSG vs. Toulouse