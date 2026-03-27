Radican proyecto de Ley para mejorar las condiciones del teatro en Colombia

En el marco del Día Internacional del Teatro, ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes fue radicado el proyecto de actualización de la Ley de Teatro, una iniciativa construida desde los territorios.

“Nos comprometimos desde el Ministerio de Cultura a apoyar los encuentros, las formulaciones. Y bueno, hoy están acá con el representante Duvalier Sánchez, quien ha sido un congresista aliado para la legislación cultural presentando esta actualización. Entre los 15 artículos se encuentran nuevas y distintas fuentes de financiación, la ampliación de la convocatoria de salas concertadas”, expresó la ministra Yannai Kadamani Fonrodona.

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La iniciativa apoyada por el sector teatral y acompañado por el congresista Duvalier Sánchez recoge el mandato del VIII Congreso Nacional de Teatro y responde a una necesidad sentida durante décadas: contar con una normativa que esté a la altura de las realidades actuales de quienes hacen teatro en Colombia.

Más que una reforma legal, se trata de una apuesta por reconocer el valor del teatro como motor cultural, social y económico, y por garantizar condiciones más justas para artistas, creadores, gestores y salas independientes que mantienen viva esta expresión en todo el territorio nacional.

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“Hoy damos un paso fundamental para saldar una deuda histórica con el sector teatral. Esta ley nace de la gente, de los territorios, de quienes han sostenido el teatro incluso en las condiciones más difíciles. Nuestro compromiso es acompañar este proceso hasta que se traduzca en garantías reales para la cultura en Colombia”, aseguró el congresista Duvalier Sánchez.

Una ley construida desde las regiones

El proyecto es el resultado de un proceso participativo sin precedentes: más de 200 representantes del sector se dieron cita en el Congreso Nacional de Teatro, luego de 70 precongresos realizados en distintas regiones del país, con la participación de cerca de 1.200 artistas.

Desde el Amazonas hasta La Guajira, y desde el Chocó hasta el Guaviare, el sector tejió colectivamente una propuesta que refleja la diversidad, las luchas y las apuestas del movimiento teatral colombiano.