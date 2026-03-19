Paloma Valencia denunció prórroga de contrato en Colpensiones para “intereses electorales”

La senadora y aspirante a la Casa de Nariño del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció en su cuenta de X el “despilfarro de recursos públicos por parte de Colpensiones”, que ha extendido un contrato hasta junio de 2026, bajo la modalidad de “trabajadores en misión”.

Valencia expresó que esta prórroga del contrato, que originalmente debía terminar en diciembre de 2025, busca eludir las restricciones impuestas por la Ley de Garantías durante el periodo electoral. “Esto les permite vincular todo el personal que quieran durante elecciones. Al funcionar como una empresa, le hacen el quite a la Ley de Garantías, contratan por derecho privado y esconden la burocracia sin inflar las cifras oficiales”, señaló.

Según la candidata presidencial, el Gobierno ha priorizado la vinculación de trabajadores sin seguir las normativas establecidas, haciendo uso de empresas privadas para saltarse las regulaciones de contratación pública. “Así maquillan el derroche burocrático en el Gobierno Petro: las entidades no contratan las personas directamente, sino que las tercerizan con empresas de servicios temporales”, argumentó.

Valencia también destacó la creciente preocupación sobre el uso de recursos destinados a actividades que no benefician directamente a los colombianos. “Ese es el verdadero afán que tienen con la reforma pensional: apoderarse del ahorro de los trabajadores para pagar burocracia, eventos y publicidad”, afirmó.

“A corte de diciembre de 2025, último informe publicado en el Secop, habían vinculado a 1.051 trabajadores. Burocracia pura y dura durante elecciones”, dijo Valencia.

Lea también: “Urge que Ricardo Roa se separe del cargo”: Claudia Margarita Zuleta sobre crisis de Ecopetrol