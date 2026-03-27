Paipa alista amplia programación cultural y refuerza seguridad para Semana Santa

Paipa

Paipa se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Semana Santa con una variada agenda cultural y religiosa, en la que se destaca el Festival de Coros Sacros, que este año llega a su edición número once.

La secretaria de Cultura y Juventud del municipio, Belén Osorio, explicó en Caracol Radio que la apertura del festival estará a cargo de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia. “Tenemos la fortuna de abrir el festival nada más y nada menos que con la Banda Sinfónica Nacional, que presentará la obra La Pasión de Cristo en la iglesia catedral del municipio”, señaló.

La funcionaria destacó que este será un evento especial, ya que “por primera vez después de muchos años vamos a tener banda sinfónica en la catedral”, con un concierto programado para el miércoles primero de abril.

Sobre la programación, indicó que el jueves se realizarán conciertos simultáneos en diferentes parroquias. “Tendremos presentaciones en la catedral, en el sector de Feria Arturo Ayala, en el Pantano de Vargas y en la parroquia de la Divina Misericordia, al sur del municipio”, precisó.

Además, explicó que toda la agenda fue diseñada para complementar los actos litúrgicos. “Lo hemos organizado para que no se cruce con las celebraciones religiosas, sino que se alternen y se complementen”, afirmó.

Para el sábado, antes de la Vigilia Pascual, se tiene previsto un concierto en el Auditorio Pablo Solano con agrupaciones como Tres Cuartos de Mi Tierra Ensamble y el Coro Ecos de Mi Tierra de la UPTC. El cierre del festival se realizará en el corregimiento de Palermo.

En materia de seguridad, Osorio aseguró que ya se vienen implementando acciones desde la Administración Municipal. “Se están haciendo operativos durante los días previos a la Semana Santa porque sabemos que van a llegar muchas personas, y también se trabaja en estrategias de movilidad y parqueaderos para evitar congestiones”, indicó.

La secretaria destacó la articulación con las parroquias del municipio. “Nos hemos reunido con los párrocos para que ninguna de las actividades culturales se cruce con la programación religiosa, sino que al contrario nos complementemos”, dijo.

Las autoridades extendieron la invitación a propios y visitantes para que disfruten de la programación. “Paipa es un destino ideal para descansar, reflexionar y compartir en familia, y en Semana Santa tenemos una agenda especial para todos”, concluyó.