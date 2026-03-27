Ministro de Educación solicita reunión con Germán Ávila para evaluar impuestos sobre el patrimonio

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, la realización de una mesa técnica con el fin de revisar de manera conjunta los alcances y la implementación del impuesto al patrimonio en el sector de la educación superior (IES).

El objetivo de este espacio es propiciar un diálogo técnico e interinstitucional que permita armonizar la aplicación de estas medidas con las dinámicas propias del sector educativo, en coherencia con las políticas del Gobierno nacional.

La propuesta contempla que la reunión se lleve a cabo durante la semana comprendida entre el 6 y el 10 de abril de 2026, en la fecha y hora que determine el Ministerio de Hacienda.

Impacto del impuesto al patrimonio

La solicitud se da en medio de una discusión más amplia sobre el impuesto al patrimonio, una figura tributaria que grava la riqueza acumulada y que ha sido promovida por el Gobierno nacional como parte de su estrategia para fortalecer el recaudo fiscal.

Aunque tradicionalmente este impuesto ha estado dirigido a personas naturales y grandes capitales, recientemente surgió la posibilidad de extender su impacto a ciertos actores institucionales, entre ellos algunas universidades privadas.

Preocupación en el sector académico

Este escenario ha generado inquietud en distintos sectores académicos, que advierten sobre posibles efectos en la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior.

En Colombia, las universidades privadas representan una parte importante de la oferta educativa y dependen en gran medida de las matrículas, donaciones y rendimientos de su patrimonio para garantizar su funcionamiento, invertir en infraestructura y financiar procesos de investigación.