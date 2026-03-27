Los cancilleres del G7 abordan hoy, con Marco Rubio, las guerras en Irán y Ucrania

Los cancilleres del G7 abordan hoy, con Marco Rubio, las guerras en Iran y Ucrania

Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) abordan este viernes, ya al completo con el estadounidense Marco Rubio, las guerras en Irán y Ucrania, en la última de las dos jornadas organizadas por la presidencia francesa.

Las sesiones sobre las guerras de Irán y Ucrania son las últimas en la agenda de la jornada de este viernes, que se cerrará con una mesa dedicada a otros grandes crisis internacionales y a la que también está invitada la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, como las existentes en la región de los Grandes Lagos, Sudán, el Indopacífico, Venezuela, Cuba y Haití.

En la sesión dedicada a la guerra en Irán y su impacto en la región de Oriente Medio, Rubio podrá actualizar a sus homólogos del G7 las últimas novedades del conflicto que inició su país e Israel hace casi un mes.

Además, la presidencia francesa prevé que los países del G7 adopten una declaración de apoyo al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), cuya conferencia de revisión comenzará en abril en Nueva York, según fuentes diplomáticas.

En la sesión de Ucrania, en presencia de su ministro de Exteriores, los jefes de la diplomacia del G7 verán cómo seguir apoyando al país en su defensa de la agresión rusa.

En ese punto, la lucha contra la denominada ‘flota fantasma’ se ha convertido en una prioridad para Francia, ante la proliferación sin precedentes de buques que no cumplen los estándares internacionales, los riesgos que suponen para la seguridad marítima y el medio ambiente, y su posible utilización en operaciones híbridas vinculadas a Rusia, según fuentes diplomáticas.

Ahora bien, la jornada arrancará con una reunión dedicada a las amenazas transversales y la soberanía con un enfoque centrado en la lucha contra el narcotráfico, la financiación del terrorismo y la seguridad de las cadenas de suministro estratégicas.

Durante la sesión, ampliada a los cancilleres de Arabia Saudí, Brasil, Corea del Sur e India, Francia defenderá la necesidad de reforzar la cooperación internacional frente a una criminalidad organizada transnacional “en niveles sin precedentes”, especialmente en regiones como el Caribe, convertida en zona clave de tránsito y destino de drogas y armas.

En este contexto, París anunció la organización de una conferencia regional de seguridad dedicada al Caribe en julio, con el objetivo de construir una visión común de las amenazas, reforzar la coordinación entre actores y promover estándares compartidos en ámbitos como el intercambio de información, la cooperación operativa y la seguridad en puertos y aeropuertos.

En paralelo, Francia confirmó que acogerá durante su presidencia del G7 la quinta conferencia internacional destinada a reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo frente a nuevas prácticas como el uso de criptoactivos, la explotación de innovaciones digitales o los vínculos crecientes con el crimen organizado.

Otro de los ejes clave de la reunión es la seguridad de las cadenas de valor de los minerales críticos, considerados esenciales para la transición energética y digital.

En este punto, Francia impulsa medidas para diversificar los suministros, reforzar toda la cadena desde la extracción hasta el reciclaje, y mejorar la trazabilidad y transparencia, con el fin de reducir dependencias y aumentar la resiliencia económica del bloque.

En materia de seguridad marítima, el G7 estudia lanzar una iniciativa específica para combatir el narcotráfico por vía marítima, principal canal de entrada de cocaína en Europa.

El proyecto contempla la creación de un grupo de trabajo encargado de desarrollar buenas prácticas en seguridad portuaria y de establecer una red que conecte a los principales puertos del mundo para facilitar el intercambio de información.

Este grupo analizará el refuerzo de las capacidades de interceptación en alta mar, especialmente en regiones prioritarias como el golfo de Guinea, una zona estratégica para el tránsito de drogas.