Costa Rica extradita a Estados Unidos al exministro y ex magistrado Celso Gamboa por narcotráfico

Las autoridades de Costa Rica extraditaron este viernes hacia Estados Unidos al exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa y a su supuesto socio Edwin López, para que enfrenten cargos por narcotráfico y asociación ilícita, convirtiéndose en los primeros nacionales extraditados en la historia del país tras una reciente reforma constitucional.

Gamboa y López fueron entregados a agentes estadounidenses y trasladados en un avión de la DEA que despegó a las 08:54 hora local (14:54 GMT) desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, con destino a Texas, Estados Unidos.

“El día de hoy se materializa la primera extradición de ciudadanos costarricenses a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, lo cual marca un hito trascendental en la lucha contra el tráfico internacional de drogas.

Durante años, se logró identificar cómo personas nacionales y naturalizadas vinculadas a estas actividades delictivas utilizaban nuestra nacionalidad como mecanismos para evadir la justicia internacional”, expresó el fiscal general, Carlo Díaz.

El fiscal afirmó que Costa Rica está enviando “un mensaje claro y contundente” de que “nadie podrá utilizar nuestra nacionalidad como escudo para evadir la justicia”.

Gamboa, quien está acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Texas (EE.UU.) de los delitos de asociación ilícita y distribución internacional de grandes cantidades de cocaína, se encontraba detenido en una cárcel de máxima seguridad de Costa Rica, al igual que López.

Este viernes fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en las afueras de San José, para concretar su extradición.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Gamboa de ser uno de los principales narcotraficantes de Costa Rica y de facilitar el envío a EE.UU. desde Colombia, a través de Costa Rica, de cargamentos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares.

Según la acusación de Estados Unidos, Gamboa también usó la red de contactos dentro del Gobierno costarricense para obtener información sobre las investigaciones antidrogas para venderla a otros narcotraficantes.

Además habría lavado dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star, que jugaba en la segunda división de Costa Rica.Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad (2014-2015), director de Inteligencia y Seguridad Nacional (2013-2014) y fue nombrado por el Congreso en 2016 como magistrado de la Sala Tercera, pero un año y medio después fue suspendido en medio de un escándalo de corrupción.

En mayo de 2025, el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales, únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.

A partir de entonces, cerca de una veintena de costarricenses han sido solicitados en extradición, la mayoría por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.Para concretar la extradición, Estados Unidos tuvo que firmar una promesa formal por escrito de que, en caso de imponerse una condena a los extraditados, esta no excedería el máximo de 50 años de prisión, que corresponde al límite de pena establecido en la legislación costarricense.