¿Por qué Colombia está más golpeada por el terrorismo? Germán Blanco y Omar Restrepo debaten

6AM W habló con congresistas de la Comisión de Paz y Posconflicto para analizar el porqué Colombia ocupa el puesto nueve en el ranking de los países más afectados en el mundo por el terrorismo.

El senador del Partido Conservador, Germán Blanco, mencionó que las políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en torno a la ‘Paz Total’, generan grandes cuestionamientos por la falta de resultados.

En contexto: Colombia se ubica nuevamente en los 10 países más impactados por el terrorismo según Índice Global

“Mientras los diálogos con los grupos armados se hagan en un contexto de persistencia de la violencia, no van a cesar las actividades; por el contrario, mire el incremento”, dijo.

El congresista antioqueño también alertó que en sus recorridos por su departamento ha podido constatar la presencia permanente de las disidencias de las Farc, del ELN y del Clan del Golfo.

“Bajo premisas de ‘Paz Total’, deambulan los territorios con libertad y generan hechos delictivos todo el tiempo”, indicó.

En otro punto, dijo que también es lamentable tener una fuerza pública “desmoralizada” y que el Gobierno del Cambio “haya profundizado los hechos terroristas”.

Por su parte, el senador Omar Restrepo respondió al informe global en el que se advierte que en Colombia hay un cambio en la intensidad de calor, en materia de conflicto, en los últimos dos o tres años.

El congresista del partido que surgió de las extintas Farc señaló que “este no es un problema nuevo”, lo cual coincide con lo que dijo su colega Blanco, quien indicó que “los hechos de violencia y de inseguridad en el país no se inventaron hace cuatro años”.

“El problema es que firmaron unos acuerdos en los primeras años después de nosotros haber desmontado el aparato militar, se vivió una tranquilidad en todos los territorios del país porque estaban en diálogo con los elenos, también había un diálogo con el Clan del Golfo y había expectativa, había una esperanza para cerrar el conflicto, pero el Estado no llegó”, indicó.

Sobre este punto, señaló al Estado de no cumplir con las nuevas carreteras, la educación, los proyectos productivos y el desmonte de los cultivos ilícitos.

Y agregó que “esos grupos se fueron fortaleciendo” porque, según su criterio, “desde el gobierno de Uribe se dio una mirada diferente a la implementación de los acuerdos”.