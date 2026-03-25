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26 mar 2026 Actualizado 16:37

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Fonseca recibe el galardón Soberano Internacional y emociona al público en República Dominicana

El cantautor colombiano fue ovacionado en el Teatro Nacional con un show cargado de identidad y gratitud

credito: Constant Contact

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Vicente

El artista colombiano Fonseca fue reconocido con el Soberano Internacional en la edición número 41 de los Premios Soberano, el máximo galardón artístico de República Dominicana. La distinción reafirma su trayectoria y el vínculo que ha construido con el Caribe a lo largo de su carrera.

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Durante la gala, Fonseca interpretó varios de sus éxitos más reconocidos, entre ellos “Te Mando Flores”, “Si Tú Me Quieres”, “Enamorarte Mil Veces”, “Eres Mi Sueño” y “Arroyito”.

La puesta en escena fue íntima y emotiva, generando un vínculo profundo con la audiencia, que respondió con una ovación sostenida.

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Al recibir el premio, Fonseca expresó su gratitud y compartió un mensaje que marcó la noche: “Para que los sueños se cumplan, hay que trabajar muy duro antes que el tiempo se vaya”. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y reflejaron la filosofía que ha guiado su carrera.

Previo a la ceremonia, el artista había manifestado su emoción por participar en los Premios Soberano, asegurando que su presentación sería un acto de “alegría, gratitud y celebración”.

Este reconocimiento consolida a Fonseca como una de las voces más representativas de la música latina contemporánea, capaz de tender puentes musicales entre Colombia y República Dominicana, y de mantener vigente una propuesta artística que evoluciona sin perder sus raíces.

Con este nuevo hito, Fonseca suma un capítulo más a una carrera marcada por su afinidad emocional con el público y por un legado que continúa expandiéndose en la región y más allá de sus fronteras.

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