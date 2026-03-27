La austro-mexicana Tamara Flores trae su ‘Infinito’ sonoro a Bogotá

Durante esta semana se está llevando a cabo la primera edición latinoamericana de Latir Festival, un evento que nació en Barcelona- España que busca generar un intercambio cultural con diferentes actividades artísticas tanto de Latinoamérica y Europa.

Una de las teloneras del este festival de este sábado 27 de marzo será la austro- mexicana Tamara Flores, quien nació en Viena y su amor por la música a ha sido significante durante su carrera artística, ya que ha logrado unir la rigurosidad de la música clásica con la liberación de la música electrónica actual.

Tamara visita nuestro país por primera vez y viene acompañada de su sencillo ‘Infinito’, un manifiesto sobre soltar las emociones y habitar espacios sin límites.

Un dato, la artista integró sonidos de Mozart, cantando en alemán y reflejando los sonidos electrónicos de vanguardia. Además, lideró la coreografía de la canción con 40 bailarinas filmadas a - 4°C con una apuesta visual que muestra el empoderamiento y la libertad creativa.

En diálogo con Lo Más Caracol, Tamara contó su expectativa del público colombiano, “tocar en Bogotá va a ser muy especial porque primero toda mi banda es de Colombia y muchos de ellos ha sido su guía para descubrir la inmensa diversidad de sonidos del Pacífico y el Caribe, además me he dado cuenta de que las personas aquí celebran todo, son muy alegres”, aseguró Tamara.

Para Flores, presentarse este sábado 28 de marzo en la Media Torta a las 3 de la tarde será un honor frente a lo que ella considera una “metrópoli musical” vibrante. El festival Latir Festival, también contará con la participación de artistas como Le big sur, La mojarra eléctrica, Ahyre entre otras.