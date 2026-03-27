Hay 500 vacantes de empleo para conductores de SITP Bogotá hasta el 30 de marzo: Así puede aplicar

De fondo: Imagen de un SITP urbano parqueado en una de las calles de Bogotá (Crédito: Colprensa) / Abajo en el centro: Imagen ilustrativa de dos personas estrechándose la mano, representando un trato hecho (Crédito: Getty Images)

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital de Empleo, ha anunciado la apertura de vacantes para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) durante este fin de la cuarta semana de marzo de 2026.

Concretamente, las vacantes están abiertas para ejercer como conductor(a) u operador(a) de bus zonal. La oportunidad estará disponible hasta el 30 de marzo de tal año para todas aquellas personas que cuenten con licencia de conducción C2 o C3 vigente.

Respecto a estos puestos, vale tener en cuenta:

Salario: $2.603.489, más prestaciones sociales de ley, más horas extras.

Tipo de Contrato: Indefinido

No se necesita educación formal.

No es necesaria experiencia en vehículos pesados.

Entre los principales requisitos, los postulados deberán residir en Bogotá y se les revisará que no tengan comparendos o que lleven un acuerdo de pago con la primera cuota cancelada.

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¿Cómo postularse a las vacantes de trabajo para operador de SITP en Bogotá?

Si cuenta con los requisitos necesarios para aplicar, debe dirigirse a los canales de atención de Consorcio Express, los cuales recibirán su hoja de vida actualizada y le ayudarán con el proceso de postulación virtual.

Puede mandar su CV al correo profesional.jseleccion@consorcioexpress.co o comunicarse al número 321 4825030 para recibir mayor asesoría.

Recuerde que tendrá hasta este lunes 30 de marzo de 2026 para aplicar.

Imagen de anuncio de las vacantes para conductor u operador de bus zonal (Crédito: Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá / Alcaldía de Bogotá) Ampliar Imagen de anuncio de las vacantes para conductor u operador de bus zonal (Crédito: Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá / Alcaldía de Bogotá) Cerrar

¿Cómo aplicar a próximas ofertas de empleo en Bogotá?

La Alcaldía Mayor de Bogotá suele anunciar nuevas vacantes de empleo disponibles por medio de su estrategia ‘Talento Capital’, en donde habilita puntos de atención presencial o afirma alianzas para postulaciones virtuales. Entre estas, puede seguir estos pasos para acceder a otras plataformas:

Registrarse en la página del Servicio Público de Empleo Completar la hoja de vida en el portal Buscar las vacantes de su interés y aplicar a ellas. Si el perfil se ajusta a lo buscado por las empresas ofertantes, se les enviará directamente su hoja de vida.

También puede consultar: Cómo inscribir la hoja de vida en el SENA: Link y pasos para registro en APE; Recomendaciones clave

De igual manera, si desea recibir orientación profesional de forma presencial, puede acudir a la sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ubicada en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En este espacio le brindarán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma, herramientas para fortalecer su perfil profesional y opciones de formación en actividades blandas complementarias.

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