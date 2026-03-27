Fuertes lluvias causan inundaciones, derrumbes y caída de árboles en Melgar

Tolima

Las intensas lluvias registradas desde la madrugada de este viernes 27 de marzo causaron múltiples emergencias en el municipio de Melgar. Se destacan inundaciones, remociones en masa, caída de árboles y viviendas destechadas en por lo menos siete barrios de esta población.

Según el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, las emergencias de este viernes son las más fuertes registradas en los últimos meses en Melgar, municipio donde estas situaciones se han vuelto frecuentes cada vez que se presentan intensas precipitaciones.

“En estos momentos no se reportan personas fallecidas ni desaparecidas, pero la afectación por el desbordamiento de la quebrada La Melgara ha sido mayor esta vez que en los últimos días y que hace tres años. Hay inundaciones en varios sectores debido a las lluvias fuertes y al desbordamiento de la quebrada La Melgara”, acotó el mayor Vélez.

Los organismos de socorro indicaron que las inundaciones afectaron a los barrios Yajaira, Pijaos, El Edén, La Colina, La Alameda, Sicomoro, Galán y los sectores cercanos al polideportivo del Icacal. Además, se inundó la sede del colegio Gabriela Mistral.

“También se presentó un movimiento en masa o deslizamiento en la vía hacia el sector de La Laguna, después del colegio Gabriela Mistral. En la vereda La Paz, sector La Colina, se reportaron viviendas con afectaciones en su estructura por el vendaval, con destechamiento y algún grado de daño”, enfatizó.

Si bien disminuyó el caudal de la quebrada en las primeras horas de la mañana, los organismos de socorro todavía avanzan en la limpieza del material de arrastre desplazado por el mismo, además de atender los derrumbes.

Finalmente, se espera que en las próximas horas se instale un consejo extraordinario de gestión del riesgo para determinar el censo de familias damnificadas y las ayudas humanitarias requeridas para atender la emergencia.