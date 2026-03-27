Envían a la cárcel a los presuntos responsables de una masacre en Lérida, Tolima

Tolima

Tras dos semanas de su captura, la Fiscalía General de la Nación culminó el proceso de judicialización contra Yeison Arnaldo Núñez Lugo, Víctor David Ordóñez Alarcón, Maryi Dayana Ordóñez Alarcón y Sebastián Páez Pacheco, por su presunta participación en un triple homicidio registrado en Lérida, Tolima.

El caso tiene que ver con el asesinato de Martha Zúñiga, su esposo Jhon Jairo Acosta y el hijo de la pareja, identificado como Adrián Felipe Acosta, de 19 años, quienes fueron asesinados el 23 de enero del presente año dentro de su vivienda, en el barrio Resurgir de dicha población.

Por estos hechos, un fiscal seccional les imputó a los cuatro capturados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron cargos; sin embargo, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, los procesados habrían irrumpido en una vivienda del barrio Resurgir y, sin mediar palabra, dispararon contra las víctimas, integrantes de una familia. Una vez cometido el crimen, huyeron”, indicó el ente acusador.

Labores investigativas como entrevistas a testigos, reconocimientos fotográficos, entre otras actividades de policía judicial, permitieron individualizar a los hoy procesados, quienes fueron capturados en el mismo municipio de Lérida, en el corregimiento de Cambao (Cundinamarca) y en Puerto Rico, Meta.

La principal hipótesis apunta a una disputa entre bandas delincuenciales por el control territorial del microtráfico o tráfico de estupefacientes.