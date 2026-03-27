El subsidio de movilización para estudiantes de educación superior en Sogamoso es una realidad

La firma del decreto por parte del alcalde de Sogamoso Mauricio Barón, ponentes del proyecto y estudiantes, se realizó en las instalaciones de la UPTC / Foto: Caracol Radio.

Sogamoso

Los estudiantes de educación superior en Sogamoso, Boyacá, recibirán un subsidio de movilización y transporte a partir del segundo semestre de 2026, gracias a un decreto aprobado en el municipio.

El escenario escogido por el mandatario Los Sogamoseños fue el auditorio del Edificio de Artes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en Sogamoso, en el que tanto el alcalde Mauricio Barón Granados como los estudiantes y promotores de la iniciativa firmaron dicho decreto en un acto simbólico.

“El Concejo de la ciudad acogió esta iniciativa y hoy nuestros jóvenes cuentan con esta importante herramienta que beneficia sus actuaciones diarias con el propósito de movilizarse hacia la universidad. Esto tiene unos criterios, especialmente población vulnerable de los jóvenes que lo necesiten, aquí hay una regulación que estará bien por salir, es decir, posterior al acuerdo habrá un decreto que regula las condiciones y las formas para que sean realmente los que lo necesitan, los que puedan disfrutar y beneficiarse de este fondo”, aseguró Mauricio Barón Granados, alcalde de Sogamoso.

De acuerdo con el mandatario, el objetivo es que este decreto comience a desarrollarse a mediados de este año.

“La idea es que comience a funcionar en el segundo semestre de este año, previa a la convocatoria que se haga para suplir estos grupos de subsidio de movilización intermunicipal, nacional y urbana”, dijo.

En cuanto a los estudiantes que pueden aprovechar este beneficio, Barón Granados indicó que el proceso se realizará a través de la Secretaría de Integración Social.

“La administración hará la convocatoria a través de la Secretaría de Integración Social y su Dirección de Juventud, con los requisitos que se establecen para poder accederlo. Los tiempos, las formas en las que se va a hacer estas, digamos, consignaciones a los estudiantes, aquí lo importante es contar con esta herramienta que rompe barreras de acceso y permanencia”, agregó.

Sogamoso se convierte de esta manera en el segundo municipio que adopta esta medida para subsidiar a los estudiantes de educación superior y espera que sirva para que más municipios la puedan desarrollar.

“Estas iniciativas deben replicarse, yo creo que aquí se ha hecho un trabajo técnico y financiero muy importante, que bien puede ser replicado en otros lugares. Yo creo que este tipo de beneficios no hacen otra cosa que materializar el principio de solidaridad y tiene que ser progresivo. Siempre todas estas conquistas que generan las poblaciones más vulnerables y que les permiten salir de la pobreza y cerrar las brechas de inequidad tienen que ser progresivas y permanentes, así que esto que hemos hecho es importante que pueda ser replicado por otros entes territoriales”, recalcó el mandatario.

Más de 1.200 estudiantes entre los 14 y 28 años se beneficiarán con este subsidio que comenzará a regir a partir del segundo semestre de este año 2026, el cual fortalecerá el acceso y permanencia a los estudiantes en la educación superior.