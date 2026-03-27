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27 mar 2026 Actualizado 20:02

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El Pulso del Fútbol, 27 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los responsables de la derrota en el partido amistoso de Colombia ante Croacia

La Selección Colombia tiene impresionante invicto frente a selecciones europeas: ¿Podrá mantenerlo? / FCF

La Selección Colombia tiene impresionante invicto frente a selecciones europeas: ¿Podrá mantenerlo? / FCF

La Selección Colombia tiene impresionante invicto frente a selecciones europeas: ¿Podrá mantenerlo? / FCF
¿Merece tanto palo la selección? El Pulso del Fútbol, 27 de marzo de 2026

¿Merece tanto palo la selección? El Pulso del Fútbol, 27 de marzo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido amistoso y la derrota de Colombia ante Croacia. César dijo: “No comparto con Lorenzo que dijo que habían jugado bien, no nos podemos dormir en los laureles, ya estamos muy cerca del mundial. Un resultado, ni un partido puede determinar el nivel de una selección o de un jugador”. Sobre el tema Steven agregó: “Comparto el argumento con usted, no creo que sea falta de entrega, pero Croacia nos hizo ver mal. Pensé que era un equipo más terrenal, pero es una muy buena Croacia”.

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