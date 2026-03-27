¿Merece tanto palo la selección? El Pulso del Fútbol, 27 de marzo de 2026 00:00:00 44:50 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido amistoso y la derrota de Colombia ante Croacia. César dijo: “No comparto con Lorenzo que dijo que habían jugado bien, no nos podemos dormir en los laureles, ya estamos muy cerca del mundial. Un resultado, ni un partido puede determinar el nivel de una selección o de un jugador”. Sobre el tema Steven agregó: “Comparto el argumento con usted, no creo que sea falta de entrega, pero Croacia nos hizo ver mal. Pensé que era un equipo más terrenal, pero es una muy buena Croacia”.

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