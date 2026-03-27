Deyanira Guerra es la nueva directora ejecutiva del Fondo Colombia en Paz

La economista Deyanira Guerra asumió como la nueva directora ejecutiva del Fondo Colombia en Paz (FCP), según informó la entidad a través de un comunicado.

Guerra es profesional de las ciencias económicas y administrativas con especialización en gerencia financiera, y ha ocupado cargos en la Dirección Seccional de Administración Judicial en Popayán y Cartagena.

Según recoge el comunicado, Guerra ha sido “pieza clave en el fortalecimiento de organismos de control y defensa de derechos humanos, coordinando programas estratégicos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Defensoría del Pueblo y brindando consultoría especializada ante la Procuraduría General de la Nación”.

Cabe recordar que el Fondo Colombia en Paz es un vehículo financiero creado con ocasión de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

El propósito de esta entidad es “garantizar la eficiencia y eficacia en la administración, coordinación, focalización y ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final, conforme al Plan Marco de Implementación”.

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