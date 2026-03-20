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20 mar 2026 Actualizado 14:32

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Capturan a funcionarios de Migración Colombia que permitían paso ilegal de extranjeros por el país

Estos funcionarios permitían el tránsito irregular de extranjeros, especialmente provenientes de Vietnam y China.

Migración Colombia. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Migración Colombia. Foto: Getty Images.

En una operación conjunta entre autoridades colombianas y agencias de Estados Unidos, fueron capturados funcionarios de migración Colombia en el aeropuerto El Dorado, quienes utilizaban su acceso privilegiado en los filtros migratorios para permitir el tránsito irregular de ciudadanos, principalmente provenientes de Vietnam y China.

Noticia en desarrollo...

María Fernanda Latorre H.

María Fernanda Latorre H.

Comunicadora social y periodista de la universidad Sergio Arboleda. Editora judicial y periodista de...

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