Capturan a funcionarios de Migración Colombia que permitían paso ilegal de extranjeros por el país
Estos funcionarios permitían el tránsito irregular de extranjeros, especialmente provenientes de Vietnam y China.
En una operación conjunta entre autoridades colombianas y agencias de Estados Unidos, fueron capturados funcionarios de migración Colombia en el aeropuerto El Dorado, quienes utilizaban su acceso privilegiado en los filtros migratorios para permitir el tránsito irregular de ciudadanos, principalmente provenientes de Vietnam y China.
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María Fernanda Latorre H.
Comunicadora social y periodista de la universidad Sergio Arboleda. Editora judicial y periodista de...