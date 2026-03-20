Hospital de Pamplona alcanza 75 % de ocupación por enfermedades respiratorias y atención a migrantes

El Hospital San Juan de Dios de Pamplona registra actualmente una ocupación cercana al 75 %, impulsada por el aumento de enfermedades respiratorias en niños y adultos, así como por la llegada de población migrante a la ciudad.

El gerente del centro asistencial explicó a Caracol Radio que esta situación ha generado presión sobre la capacidad de atención.

“Tenemos una ocupación casi del 75 %, principalmente por patologías respiratorias, tanto en niños como en adultos. Estamos buscando la forma de mitigar esta situación y, ahora que los migrantes han vuelto a desplazarse hacia nuestra ciudad, también tenemos un aumento importante de estas patologías en esta población”, indicó.

El funcionario también advirtió sobre el impacto del flujo migratorio en la demanda de servicios y la necesidad de hacer seguimiento epidemiológico.

“Los migrantes han vuelto a llegar a Pamplona y estamos evaluando las patologías que están trayendo del vecino país. Estamos trabajando con el epidemiólogo para analizar cómo sustentar y manejar estos casos”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional ante las dificultades financieras que enfrenta la institución.

“Tenemos la misma inquietud de siempre: que las EPS intervenidas nos permitan un mayor flujo de caja para poder prestar un mejor servicio. La deuda más grande es la Nueva EPS, con casi 27 mil millones de pesos”, concluyó.