Cartagena Cómo Vamos reveló cifras positivas del turismo en 2025: llegadas vía aeropuerto subieron

El turismo es una actividad relevante en Cartagena. Su dinámica incide en el comercio y el empleo, y también se relaciona con aspectos como el uso de la vivienda, la congestión en zonas de alta afluencia y el costo de vida. Analizar estos elementos permite comprender su efecto en la ciudad.

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De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil, en 2025 llegaron a Cartagena 3.815.429 pasajeros aéreos. De este total, 3.078.519 corresponden a vuelos nacionales (81%) y 736.910 a vuelos internacionales (19%). En comparación con 2024, el total de pasajeros aumentó 2,8%; los nacionales crecieron 2,6% y los internacionales 3,5%.

Los principales orígenes de los pasajeros a nivel nacional fueron Bogotá, con 1.854.801 Medellín, con 777.173; Cali, con 191.391; Pereira, con 113.185; y San Andrés Islas, con 107.379 pasajeros.

En las llegadas internacionales, Estados Unidos registró 279.533 pasajeros, seguidos de Panamá con 225.154, Perú con 99.843; México con 44.175; y Costa Rica, con 28,226.Cartagena ocupó el tercer lugar de las ciudades con más recepción de pasajeros en Colombia, después de Bogotá y Medellín.

Esta posición la ubica entre las principales puertas de entrada aérea del país, lo que refleja su relevancia dentro de las ciudades con mayor flujo de pasajeros. Al mismo tiempo, evidencia una alta concentración del tráfico y sugiere la necesidad de fortalecer la competitividad frente a otras ciudades.

Turismo y empleo en La Heroica

El turismo también se relaciona con el empleo. De acuerdo con las cifras reportadas por el DANE, en 2025 la ciudad registró 418.774 personas ocupadas personas ocupadas. De este total, 234.667 se desempeñan en actividades asociadas al turismo (56%).

El sector de alojamiento y servicios de comida pasó de 43.598 ocupados en 2024 a 49.345 en 2025, una variación de 13,2%. Transporte y almacenamiento alcanzó 58.547 ocupados, mientras que actividades artísticas, de entretenimiento y recreación registró 48.807. El comercio y reparación de vehículos, con una relación indirecta, concentró 77.968 personas ocupadas.

El aumento en la llegada de visitantes y su relación con el empleo evidencian la necesidad de gestionar el crecimiento del turismo en función de su impacto en la dinámica urbana.

Este comportamiento plantea el reto de fortalecer la planificación del sector y de implementar acciones orientadas a mejorar la calidad y estabilidad del empleo; en las que se incluyen la formación para el trabajo, la diversificación de la oferta turística, la formalización laboral y el fortalecimiento de encadenamientos productivos, con el fin de ampliar el impacto del turismo en la economía local y su relación con la vida cotidiana de los residentes.