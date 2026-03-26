Atentado armado en el norte de Barranquilla deja dos muertos

Un ataque armado registrado en el norte de Barranquilla dejó como saldo dos hombres muertos, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades. El atentado ocurrió hacia las 11:30 de la mañana en el barrio Granadillo, generando alarma entre los residentes del sector.

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Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Junior Serna Camargo, conocido con el alias de “Maruto”, de 25 años, y Ever David Navaz Bazararte, de 45 años y nacionalidad venezolana.

Según el reporte oficial, Serna falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala, mientras que Navaz Bazararte fue trasladado a la Clínica Reina Catalina, donde murió debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque se produjo en la carrera 44 con calle 84, cuando las víctimas se encontraban en la parte externa de un establecimiento comercial. Dos hombres armados, que al parecer se movilizaban en un vehículo de color negro, descendieron del automotor y abrieron fuego sin mediar palabra, para luego huir del lugar.

Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que el crimen podría estar relacionado con disputas ligadas al narcotráfico. Alias “Maruto” tendría presuntos vínculos con estructuras criminales como la banda “Los Costeños” y con un actor delincuencial conocido como “La Negra Dominga”. Además, registraba antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas y receptación.