“Volver a nacer a los 70 años”: líder secuestrado en San Cayetano, Norte de Santander

Norte de Santander.

Cinco días después de su desaparición, el líder comunal Eduardo Alberto Lizcano reapareció con vida tras escapar de un secuestro que, según su testimonio, se habría concretado en medio de amenazas y seguimientos que ya venía denunciando.

El presidente de Asojuntas de San Cayetano fue hallado en una zona rural del municipio, cerca de una quebrada, luego de que un campesino lo reconociera cuando pedía ayuda.

La alerta permitió que las autoridades lo sacaran del lugar y lo trasladaran a un centro médico, donde ingresó con múltiples golpes y afectaciones físicas.

Su desaparición ocurrió a plena luz del día y a escasos metros de su vivienda, cuando salió a recoger unas herramientas.

“Estamos hablando de una distancia de 45 o 50 metros cuando me abordaron dos sujetos, me arrastraron y me subieron en una camioneta. Terminé donde no tenía que terminar. Es algo muy triste, un hecho tan atroz y tan inhumano”, relató en Caracol Radio.

Lizcano aseguró que lo ocurrido no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una serie de situaciones que venía enfrentando.

“Es un hecho lamentable. En mi caso personal, vengo siendo víctima de persecución, deintimidación y provocación. Hay personas a las que no les gusto o no les caigo bien, y todo eso conlleva a crear problemas e inconformismos que terminan en algo tan desastroso como un secuestro”, afirmó.

Durante los días en cautiverio permaneció en condiciones adversas que, por ahora, no puede detallar debido al proceso judicial en curso. Sin embargo, dejó claro el impacto físico y emocional que le dejó esta experiencia.

“Afortunadamente podemos decir que estamos vivos y podemos dar este testimonio de vida. Regresamos a casa con golpes, con picaduras y bastante afectados, pero gracias a Dios estamos vivos”, expresó.

Tras su regreso, el líder comunal cuestionó las medidas de protección con las que contaba, señalando que no eran suficientes frente al riesgo.

“No tengo un esquema de protección las 24 horas. Puede durar 8, 10 o 12 horas, pero el resto del tiempo uno queda completamente vulnerable. Mientras uno tiene acompañamiento se siente protegido, pero cuando no, queda desprotegido”, advirtió.

También hizo un llamado a que las autoridades brinden un acompañamiento más integral a quienes han sido víctimas de este tipo de hechos.

“Es un cambio brusco, de un momento a otro todo cambia. Debería haber más preparación, apoyo psicológico y social para poder enfrentar estas situaciones y volver a la vida normal”, señaló.

Hoy, tras sobrevivir al secuestro, Lizcano resume lo ocurrido como un punto de quiebre en su vida.

“Después de esto volví a vivir, volví a nacer, volví a nacer a los 70 años”, concluyó.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este hecho que vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los líderes sociales en la región.