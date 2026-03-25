No satisface expectativas de los trabajadores: MinTrabajo por propuesta de formalización en el HUS

Bucaramanga

El ministro del trabajo, Antonio Sanguino, estuvo una vez más en Bucaramanga y desde allí se refirió a la propuesta de formalización laboral a 120 trabajadores del Hospital Universitario de Santander que presentó el gerente, Ricardo Arturo Hoyos, recientemente.

El jefe de esta cartera aseguró que junto al ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se encuentran revisando la propuesta pero que por ahora no satisface las necesidades de los trabajadores.

“En principio nos parece que no satisface las expectativas de los trabajadores y del Gobierno Nacional respecto al proceso de formalización. Así que vamos a reaccionar formalmente en los próximos días y esperemos que logremos un compromiso real y un compromiso responsable por parte de las directivas del hospital con los trabajadores y con el derecho a la salud de los santandereanos", indicó el ministro Sanguino.

Sobre la formalización laboral, el gerente Hoyos había indicado que son “120 empleos que son totalmente asistenciales, no es personal administrativo yen su mayoría están dirigidos a auxiliares de salud, camilleros, auxiliares de laboratorio, auxiliares de enfermería y un grupo importante de enfermeras y jefes".

Agregó el gerente que la formalización de estos 20 trabajos se hará con recursos propios del hospital, el apoyo que brinda el gobierno nacional es con las EPS para que paguen las deudas que tienen pendientes con el centro médico.